Uzman isimden kritik değerlendirme

Kamuda ve özel sektörde, sosyal yaşamda bir dizi önlem alınırken, camilerde toplu ibadetlerin iptal edilmemesi tepkilere neden olurken, Türkiye'deki vaka sayısının dünyaya kıyasla az olması alınabilecek önlemler için ekstra zaman anlamına da geliyor.







BBC Türkçe'nin haberine göre, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Özlem Azap, alınan önlemlerin doğru olduğunu belirtti ancak 'vaka sayısının gerçekten bu kadar az mı' sorusunun sorulması gerektiğini ifade etti.





Türkiye'deki vaka sayısı halihazırda beş.





Sağlık Bakanlığı önlemler kapsamında hastanelere ziyaretçi sınırlaması getirirken, mesai saatleri içinde ziyaretçi kabul edilmeyeceğini duyurdu.





Bir diğer önlem de yaşlıların rapor süreleri dolmaları halinde hastaneye gitmeksizin ilaçlarını doğrudan alabilmeleri yönünde.





Bir diğer önlem de 184 koronavirüs enfeksiyonuna özel hat kurulması olmadı. Vatandaşlar hastaneye gitmeden önce bu hattı arayıp bilgi alabilecekler.





Toplantı, etkinlik ve konferanslar iptal edilirken, kamuda 60 yaş üzeri çalışanlar 12 gün idari izinli sayılacak.İlk, ortaokullar ve liseler 16 Mart'tan itibaren bir hafta kapatıldı ve 23 Mart itibariyle uzaktan eğitim başlayacak.





Maçlar üç hafta boyunca seyircisiz oynanacak.Yurt dışına çıkışlar sınırlanırken, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'yla uçuşlar 14 Mart sabah saat 08.00'den itibaren 17 Nisan tarihine kadar durduruldu.





Azap önlemlerle ilgili, "Biz enfeksiyoncular olarak her zaman hasta ziyaretini kısıtlamaktan yanayız. Hastaneye giren kişiler enfeksiyon taşıyabilir, hastanelerdeki olası enfeksiyonlar ziyaretçilere geçebilir" yorumunu yaptı ve ekledi:





"Salgın durumlarında kendisini hastaneye gidecek kadar kötü hissetmeyen kişilerin telefonla bilgi alarak evde yönlendirilmesi çok doğru. Kronik hiçbir hastalığı olmayan ancak ateşi ve öksürüğü olan genç bir insanın evde istirahat ederek geçirmesi son derece uygun. Kişilerin rapor almak için bile evden çıkmaya gerek kalmaması çok iyi bir uygulama."





Azap'a göre 60 yaş üstü çalışanlara izin sağlık çalışanlarını kapsamamalı. Azap bu konuda, "Çok belli ki hasta sayısı artacak. Bu dönemde sağlık hizmetine ihtiyaç çok daha artmış durumda. Şu anda kesintisiz ve artmış bir sağlık hizmetine ihtiyaç var. Örneğin kronik hastalığa sahip fakat genel durumunu etkilemeyen sağlık çalışanı bu dönemde işe gidemediğinde sağlık sistemi gerçekten aksayacaktır" görüşünü dillendirdi.





Üç haftalık üniversite tatilini de değerlendiren Azap, "Okulların tatil olmasıyla birlikte üniversite öğrencilerinin elbette yurtlarda, kalabalık ortamlarda kalmaya devam etmemesi gerekiyor. Ancak ulaşımda yoğunluğu azaltacak merkezi planlamalar yapmak gerekiyor. Örneğin mevcut tedbirlere ek olarak; otogarlardaki yoğunluğu engellemek için, 'TC kimlik numarasının sonu çift olanlar şuraya, tek olanlar şuraya' denerek yoğunluk azaltılabilirdi. Bu gibi planlamalar hala yapılabilir" ifadelerini kullandı.





Çocukların AVM gibi ortamlardan uzak tutulması gerektiğinin altını çizen Azap, "Bu kadar tatil olmuşken ve hiç beklemediğimiz bir döneme girmişken aileler de sırf çocukları istiyor diye AVM'lere götürüp sinemalara oyun alanlara götüremezler. Merkezi olarak alınan bu kadar ciddi bir karara en dikkatli şekilde uyulması gerekiyor, bireylerin tercihine bırakılabilecek bir şey değil" dedi.



