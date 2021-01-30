Samanyolu Haber /Gündem / Putin muhaliflerin sokağa inmemesi için her şeyi yapıyor /30 Ocak 2021 10:42

Putin muhaliflerin sokağa inmemesi için her şeyi yapıyor

Moskova'da planlanan dev protestolardan önce Navalni'ye yakın isimlere ev hapsi cezası verildi

SHABER3.COM

Rusya'da polis, muhalif lider Navalni'nin kardeş ve müttefiklerini hakkında pazar günü yapılacak protestolardan önce ev hapsi kararı aldı.

Alınan karar doğrultusunda Navalni'nin kardeşi Oleg, muhalif figür Lyubov Sobol ve Pussy Riot aktivisti Maria Alyokina, "insanları protestoya çağırarak Koronavirüs önlemlerini ihlal ettikleri" gerekçesiyle 23 Mart'a kadar ev hapsinde tutulacak.

Navalni'nin Moskova ofisinin koordinatörü Oleg Stepanov ve Kremlin'e yönelik sert eleştirileriyle bilinen sağlık çalışanları sendikasının başındaki Anastasia Vasilyeva'ya da iki ay ev hapsi cezası verildi.

Geçen hafta yapılan dev eylemlerden sonra Navalni'nin ailesi ve çevresine yapılan baskılar artmıştı. Navalni'ye yakın birçok kişinin bu hafta evleri arandı ve bazıları gözaltına alındı.

Moskova polisi ayrıca pazar günü yapılacak eylemlere karşı alınan önlemler kapsamında şehir merkezine girişin sınırlı olacağını ve 7 metro istasyonunun kapatılacağını söyledi.

Pazar günü Moskova'da dev Navalni yanlısı eylemler düzenlenmesi planlanıyor. Rus yetkililer, bu eylemlere katılanlara suçlamalar yöneltilebileceği tehditinde bulundu. 
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