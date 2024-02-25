Samanyolu Haber /Dünya / Putin, nükleer silah taşıyabilen 'Tu-160M' jeti uçurdu /25 Şubat 2024 12:36

Putin, nükleer silah taşıyabilen 'Tu-160M' jeti uçurdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer silah taşıyabilen stratejik bombardıman uçağı "Tu-160M" 30 dakika uçuş gerçekleştirdi.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA
Putin’in bu hamlesi gelecek ay Rusya’da yapılacak seçim öncesi bir PR çalışması olarak algılanırken, "Batı'ya gözdağı" olarak yorumlandı.

Putin, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da nükleer silah taşıma kapasitesine sahip "Tu-160" stratejik bombardıman uçağının geliştirilmiş versiyonu "Tu-160M" ile uçuş gerçekleştirdi.

Putin'in bu stratejik jete son derece ilgi duyduğu bilinmektedir. Kokpite binmeden önce uzman pilot on dakika gibi detayları anlattı. Putin, uçuş sonrası gazetecilere jetin performansını anlattı. “Makine mükemmel, gerçekten yeni nesil, Savunma Bakanlığı onu orduya artık dahil edebilir" dedi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre dün gerçekleştiren uçuş 30 dakika sürdü. Putin uçuştan sonra yaptığı açıklamada, "Teknoloji mükemmel. Gerçekten yeni nesil bir ürün” ifadesini kullandı. Putin'in NATO'nun "Blackjack" adıyla tanımladığı nükleer silah taşıma kapasitesine sahip uçakla uçması, Batı medyasında önümüzdeki ay ülkede yapılacak seçim öncesi "Batı'ya gözdağı" olarak yorumlandı.

2005 yazında da Putin, Moskova-Olenegorsk rotasında Tu-160'ı uçurmuştu. Benzer şekilde seyir füzeleri fırlatmış ve deniz üzerinde 200 metre yükseklikte saatte 900 kilometre hızla yüzmüştü.
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