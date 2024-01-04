Samanyolu Haber /Dünya / Putin, Rusya için savaşacak yabancı askerlere vatandaşlık verecek /04 Ocak 2024 17:29

Putin, Rusya için savaşacak yabancı askerlere vatandaşlık verecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin imzaladığı kararnameyle, Ukrayna’daki savaşta Rusya ordusunda görev yapmak üzere sözleşme imzalayan yabancı uyrukluların ve ailelerinin Rus vatandaşlığı almasının önünü açtı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki savaşta Rusya için savaşan yabancıların Rus vatandaşlığı alabilmesinin önünü açan bir kararname imzaladı. Kremlin Bilgi Portalı’nda yayınlanan kararnameye göre Ukrayna’ya karşı Rus ordusunda görev yapmak üzere sözleşme imzalayan yabancı uyruklular, Rus vatandaşlığı alabilecek. Daha önce Rusya için Ukrayna savaşına katılan, ancak farklı nedenlerle görevlerinden ayrılan yabancı uyruklular da Rus vatandaşlığına başvurabilecek. Ancak Rusya için savaşanların orduda en az 1 yıl görev yapması şartı da koyuldu.

Kararnameye göre Rusya adına savaşan yabancı uyrukluların aileleri de Rus vatandaşlığına başvurabilecek. Rus vatandaşlığına başvuracak olan yabancı uyruklular ve ailelerinden parmak izi ve çeşitli sağlık raporları istenecek. Geçerli şartları taşıyanlar, onayın ardından Rus vatandaşlığı alabilecek.

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