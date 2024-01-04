AKP'li Bakan Yardımcısı, sahte belgeyle yayın yasağı koydurdu!

Halktv.com.tr dün uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'felçli' lakaplı uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya'nın o dönem cezaevlerinden sorumlu Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek ile temasa geçmek istediğini ve Gürlek'in gelişmeleri takip eden narkotik daire başkanlığı tarafından uyarıldığını kamuoyuna duyurdu.







Haberin yayınlanmasından saatler sonra İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli kararı geldi.





Ancak Halk TV'nin ulaştığı başsavcılık kaynakları belgenin sahte olduğunu belirtti. Söz konusu kararda sahte avukat ve hakim ismi kullanıldığı, hatta sahte dosya numarası oluşturulduğu ortaya çıktı.

