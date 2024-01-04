Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Bakan Yardımcısı, sahte belgeyle yayın yasağı koydurdu! /04 Ocak 2024 17:23

AKP'li Bakan Yardımcısı, sahte belgeyle yayın yasağı koydurdu!

Uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya'nın serbest kalması için adamlarının Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek'le temasa geçtiği haberine getirilen yayın yasağının sahte olduğu ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Halktv.com.tr dün uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'felçli' lakaplı uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya'nın o dönem cezaevlerinden sorumlu Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek ile temasa geçmek istediğini ve Gürlek'in gelişmeleri takip eden narkotik daire başkanlığı tarafından uyarıldığını kamuoyuna duyurdu.

Haberin yayınlanmasından saatler sonra İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli kararı geldi.

Ancak Halk TV'nin ulaştığı başsavcılık kaynakları belgenin sahte olduğunu belirtti. Söz konusu kararda sahte avukat ve hakim ismi kullanıldığı, hatta sahte dosya numarası oluşturulduğu ortaya çıktı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'li Bakan Yardımcısı, sahte belgeyle yayın yasağı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:01:24