Samanyolu Haber /Dünya / Kampanya ekibinden Biden'a 'İsrail' uyarısı: Seçimi kaybediyorsun /04 Ocak 2024 17:58

Kampanya ekibinden Biden'a 'İsrail' uyarısı: Seçimi kaybediyorsun

ABD Başkanı Joe Biden’ın kampanya ekibi Biden’a İsrail'e silah yardımı sürerse seçimlerin kaybedileceği konusunda uyarıda bulundu.

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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail-Gazze politikası yüzünden kendi ekibinden tepki görüyor. Biden'ın seçim kampanyasını yürüten 17 kişi, İsrail'e silah yardımı sürerse seçimlerin kaybedileceği uyarısında bulundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Biden kasım ayında yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını duyurdu ancak anketlerde oy oranı düşük görünüyor.

ABD Başkanı'nın kampanya ekibi, 2024’ün kasım ayında yapılacak seçime hazırlanan Biden'a açık mektupla seslendi. Mektupta, Biden için çalışan gönüllülerin hızla iş bırakmaya başladığı ifade edildi.

Diğer yandan, yıllardır Demokratlara oy verenlerin şimdi bundan emin olmadıkları belirtildi. İsrail’e tam destek veren Biden'dan ateşkes çağrısı yapması ve İsrail'e silah yardımını durdurması istendi.

Bu tepki, kendi partisinden Biden'a gösterilen ilk tepki değil. Daha önce de Kongre üyelerinden Beyaz Saray çalışanlarına çok sayıda kişi Biden'ı Gazze politikası yüzünden eleştirdi. Aralıkta yapılan bir ankete göre de Amerikalıların yüzde 61'i, hükümetin Gazze politikasından memnun değil.

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