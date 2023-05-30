Putin: Ukrayna askeri istihbarat karargahı vuruldu

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





TASS Haber ajansı tarafından verilen haberde, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri altyapılara çok yönlü saldırdığını söylen Putin, özellikle, iki veya üç gün önce Ukrayna istihbaratının (GUR) ana karargahının saldırıya uğradığını, Ukrayna'nın bugünkü saldırısının buna bir yanıt olduğuna inandığını belirtti.





Zotov Yaratıcı Uzay Merkezi'ne yaptığı ziyarette konuşan Putin, “Karar alma merkezlerinde saldırı yapma olasılıklarından daha önce bahsetmiştik. Elbette iki üç gün önce vurulan Ukrayna askeri istihbarat karargahı da bu kategoriye giriyor. Buna karşılık, Kiev, Rusya'yı sindirme, Rus vatandaşlarını sindirme ve konutlara saldırı yolunu seçti. Bu, elbette, terör eyleminin açık bir işaretidir" dedi.





Ukrayna makamlarının "aynıyla misilleme yanıtı için" Rusya'yı "kışkırttığını" söylen Devlet başkanı, "Onunla ne yapacağımıza bakalım," dedi. Bu bağlamda cumhurbaşkanı, Ukrayna vatandaşlarının Ukrayna'nın "mevcut liderliğinin" ne için çabaladığını bilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.