Samanyolu Haber /Gündem / Sağanak yağışın ikinci gününde: Ankara alarmda /30 Mayıs 2023 19:46

Sağanak yağışın ikinci gününde: Ankara alarmda

Ankara'da dün etkili olan sağanak yağışın ardından bugün uyarılar tekrarlandı ve yağış şehirde etkili olmaya başladı. Tahminlere göre Ankara'da sağanak etkisini bir süre daha devam ettirecek.

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Sözcü'de yer alan habere göre Ankara’da dün etkili olan sağanak yağışın ardından bugün uyarılar tekrarlandı ve yağış şehirde etkili olmaya başladı.

AĞAÇ ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Öğle saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkilerken, Necatibey Caddesi’nde bir ağaç devrildi. Ağacın altında kalan park halindeki 06 AGN 978 ile seyir halindeki 06 DKJ 051 ve 06 BLT 246 plakalı araçlarda hasar meydana geldi.

Ağacın devrilmesi nedeniyle trafik bir süre tek şerit üzerinden sağlandı.

VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA KURTULDU

Sıhhiye Yenişehir Pazarı yakınında bulunan Sağlık İşhanı’ndaki depoları su basan esnaf zarar gördü. Depoda mahsur kalan Hüseyin Demir, bir üst kata çıktı. Yardım çağrısı üzerine vatandaşların dayadığı merdivenle binadan çıkabilen Demir, yaptığı açıklamada, su baskını tehlikesiyle kapıyı açmadığını ve mahsur kaldığı için üst kata çıktığını söyledi.

Çevredeki vatandaşların pencereye dayadığı merdivenden inerek kurtulan Demir, “Belliydi benim oradan çıkacağım da ne zaman çıkacağım belli değildi. Biz işi biraz daha erkene aldık.” dedi.

Anadolu Meydanı’na çıkan alt geçitte biriken suda mahsur kalan otomobilin sürücüsü Cüneyt Demir de AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir’den geldiğini belirterek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Köprünün altına girdim, o zaman araçlar geçiyordu, su o kadar yüksek değildi. Bu arada bir kamyon hızla geçti, o geçerken suyu yardı. Su çalkalandı ve o su arabanın üstünü aştı, araba durdu. Araçtan buradaki görevli arkadaşlardan biri geldi kapıyı açtık, çıktık.”

VALİLİK’TEN AÇIKLAMA

Sağanak yağış hakkında Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde: İlimizde son saatlerde meydana gelen yağış nedeniyle bazı alt geçitlerde ve işyerlerinde su baskınları yaşanmış olup; ekipler tarafından hızla müdahale edilmektedir. Şu ana kadar herhangi bir can ve ciddî mal kaybına dair bir bilgi intikal etmemiştir.
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