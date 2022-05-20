Samanyolu Haber /Dünya / Putin, Ukrayna'da savaşan Müslüman Tatar askerlerini 'övdü' /20 Mayıs 2022 08:01

Putin, Ukrayna'da savaşan Müslüman Tatar askerlerini 'övdü'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşa katılan Müslüman Tatar askerlerini övdü.

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Rus Haber Ajansı TASS, Putin'in Tataristan'da İslam'ın 1100. yılı münasebetiyle yaptığı açıklamada, "Ukrayna'daki özel askeri operasyona katılan Müslüman askerler cesaret ve özveri gösteriyorlar" dediğini bildirdi.

Kremlin'in internet sitesinde yayınlanan yazılı açıklamasında Putin, "Yeni nesil Rus Müslümanlarının atalarının vatanseverlik ve adalet ideallerine bağlı kaldığını; seleflerinin gelenek ve uygulamalarına saygı duyduğunu" kaydetti.

TASS, "Rusya'nın ticaret, ekonomi, bilim ve teknolojilerin yanı sıra insani konularda daha fazla iş birliğini geliştirmek için Müslüman ülkelerle dostane ilişkileri güçlendirmeye büyük önem verdiğini" belirtti.

Rusya'daki özerk bölge Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov da birlikleriyle Ukrayna'da savaşmaya gittiğini duyurmuştu. Kendisini sıklıkla Putin'in 'neferi', 'askeri' 'emir eri' gibi sıfatlarla tanımlayan Kadirov, Batılı ülkelerin kendisine yönelttiği insan hakları ihlalleri suçlamalarını reddediyor.
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