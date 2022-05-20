Samanyolu Haber /Politika / Cevheri Güven, SADAT hakkında anlatılmayan gerçekleri sıraladı /20 Mayıs 2022 08:21

Cevheri Güven, SADAT hakkında anlatılmayan gerçekleri sıraladı

Gazeteci ve YouTuber Cevheri Güven, SADAT dosyasını açtı ve bu güne kadar kimsenin konuşmadığı bir açıdan konuyu ele aldı.

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SADAT'ı anlamak için Adnan Tanrıverdi'nin TSK'daki generallik günlerini bilmek gerekiyor. Tanrıverdi TSK'nın içerisinde ne tip operasyonlar yaptı, 28 Şubat'a giden günlerde TSK içerisinde yaptıklarıyla bugünü nasıl hazırladı. Tayyip Erdoğan'la tanışıklığı nereden geliyor, Erdoğan aniden "SADAT'ın kurucularıyla hiçbir bağım yok" diyerek SADAT'ı neden sattı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun SADAT baskınının arka planında ne var? MİT'in eski iki numaralı ismi Cevat Öneş neden SADAT hakkında aniden en sert açıklamaları yapmaya başladı?

SADAT'ın Bayraktar SİHA'ların satış ve kullanımında nasıl bir rolü var?

Erdoğan ailesinin Afrika ülkeleri üzerinden Türkiye'yi soymasında SADAT hangi kilit rolde?

SADAT uluslararası suçlara mı bulaştı?

SADAT'ın 15 Temmuz'daki rolü neydi?


 
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