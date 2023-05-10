Samanyolu Haber /Gündem / Putin'den Erdoğan'a seçim jesti /10 Mayıs 2023 16:26

Putin'den Erdoğan'a seçim jesti

Dolar krizi yaşayan Türkiye'nin doğalgaz borçlarını daha önce öteleyen Rusya, ödeme tarihi gelen 600 milyon doları da gelecek yıla erteledi. Rusya, bu yıl başında BOTAŞ'ın 20 milyar dolarlık borcunu ertelemişti.

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Türkiye’nin başlıca doğalgaz tedarik kaynağı Rusya’ya yapması gereken ödemeleri ertelemesini sağlayan anlaşmanın ardından ilk erteleme 600 milyon doların 2024’e ötelenmesiyle kısa süre önce gerçekleşti.

Gaz ödemeleri hakkında bilgi sahibi iki kaynağın Reuters’a verdiği bilgiye göre anlaşma kapsamında küresel enerji fiyatlarındaki değişime bağlı olarak 3 ila 4 milyar dolar gazın ödemesi 2024 yılına ötelenebilecek.

Sözcü'nün internet sitesinde yayınlanan habere göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin ödemelerin ötelenmesi için Rusya ile anlaşmaya vardığını geçen hafta açıklamıştı.

İki kaynak, 600 milyon dolar tutarındaki ilk ötelemenin kısa süre önce yapıldığını, ödemenin 2024 yılına ertelendiğini ifade etti.

Rusya, bu yıl başında BOTAŞ’ın 20 milyar dolarlık borcunu ertelemiş, bu durum Türkiye’de yapılacak seçimlere müdahale olarak yorumlanmıştı.
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