Samanyolu Haber /Gündem / Soylu'nun hukuksuz ısrarına YSK'dan ret: 'Tek yetkili biziz' /10 Mayıs 2023 16:30

Soylu'nun hukuksuz ısrarına YSK'dan ret: 'Tek yetkili biziz'

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İçişleri Başkanlığı’nın, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) bünyesinde oluşturulacak ‘seçim modülü’ için sandık bilgileri ve seçmen sayılarının iletilmesine yönelik talebini reddetti.

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YSK’nin 2 Mayıs tarihli kararı CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek tarafından Twitter’dan paylaşıldı. YSK kararından, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 27 Nisan 2023 tarihli yazıda; GAMER bünyesinde ‘seçim modülü’ hazırlandığının belirtildiği, söz konusu modülün seçim öncesi tatbikatlarda ve seçim sırasında kullanılabilmesi için Türkiye geneli sandık bilgilerinin il, ilçe, mahalle, okul adı, sandık numarası ve seçmen sayılarının, ayrıca yurt dışı sandık verilerine ait ülke kodu, ülke ismi, sandık numarası ve seçmen sayılarının iletilmesinin talep edildiği belirtildi.

TEK YETKİLİ YÜKSEK SEÇİM KURULU’DUR
Kararda, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ‘Seçimlerin genel yönetim ve denetimi’ başlıklı 79’uncu maddesinin 2’nci fıkrasının, ‘Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulu’nundur. Yüksek Seçim Kurulu’nun kararları aleyhine başka bir merciye başvurulamaz’ hükmünü içerdiği belirtildi.

BİLGİLER VERİLMEYECEK
Seçim iş ve işlemlerine ilişkin karar vermeye yetkili mercilerin seçim kurulları olduğu belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı: “Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı’nın seçim iş ve işlemleriyle ilgili bir görevi bulunmadığından Türkiye geneli sandık bilgilerinin il, ilçe, mahalle, okul adı, sandık numarası ve seçmen sayılarının ayrıca yurt dışı sandık verilerine ait ülke kodu, ülke ismi, sandık numarası ve seçmen sayılarının verilemeyeceğine karar verilmesi gerekmiştir. Açıklanan nedenlerle söz konusu bilgilerin verilmeyeceğine karar verilmiştir.”
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