Samanyolu Haber /Dünya / Putin'den 'NATO ile çatışma' açıklaması /14 Ekim 2022 19:26

Putin'den 'NATO ile çatışma' açıklaması

Rusya lideri Putin'in, NATO ile Rus ordusu arasında doğrudan bir çatışma olasılığının "çok tehlikeli bir adım" olduğu ve "küresel bir felakete yol açacağı" konusunda uyarıda bulunduğu ifade edildi.

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Moskova yönetiminin Ukrayna'daki askeri saldırıları sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den bölgeyle ilgili yeni bir açıklama geldiği aktarıldı.

Putin'in, NATO ile Rus ordusu arasında doğrudan bir çatışma olasılığının "çok tehlikeli bir adım" olduğu ve "küresel bir felakete yol açacağı" konusunda uyarıda bulunduğu ifade edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan ziyaretinin ardından düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vladimir Putin, NATO ile Rus ordusu arasında doğrudan bir çatışma olasılığının "çok tehlikeli bir adım" olduğu ve "küresel bir felakete yol açacağı" konusunda uyardı.

Putin, "Her halükarda, bazı NATO birliklerinin Rus ordusuyla doğrudan temasa, doğrudan çatışmaya girmesi, küresel bir felakete yol açabilecek çok tehlikeli bir adımdır" dedi.

Putin, Rusya'nın, Ukrayna'yı yok etmek gibi bir hedefinin olmadığını söyledi.

"TAHILLARIN SADECE BİR KISMI FAKİR ÜLKELERE GİDİYOR"

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dün Astana'da gerçekleştirdiği görüşmede tahıl anlaşması kapsamında tahıl sevkıyatının yapılandırılmasını ve en fakir ülkelere gönderilmesini ele aldıklarını söyledi.

Putin, "Erdoğan, Ukrayna'dan tahıl ihracatını organize etmede aktif bir katılımcıydı. Ukrayna tahılının sadece bir kısmı BM aracılığıyla dünyanın en fakir ülkelerine gidiyor. Erdoğan ile bunu da konuştuk" dedi.
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