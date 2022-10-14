Samanyolu Haber /Dünya / Tarihi tabloya domates çorbası döktüler /14 Ekim 2022 19:43

Tarihi tabloya domates çorbası döktüler

İklim aktivistleri, Londra'daki Ulusal Galeri'de yer alan ressam Van Gogh'un tarihi tablosuna protesto amacıyla domestes çorbası döktü.

SHABER3.COM

Londra'da görenleri şaşkına çeviren bir gelişme yaşandı.

İklim aktivistleri, Londra'daki Ulusal Galeri'de yer alan ressam Van Gogh'un tarihi 'Ayçiçkeleri' adlı tablosuna protesyo amacıyla domestes çorbası döktü.

İklim krizine dikkat çekmek isteyen eylemciler tabloya yaptıkları saldırı sonrasında ise ellerine sürdükleri yapıştırıcılar ile de kendileri tablonun bulunduğu duvara yapıştırdı.

Söz konusu saldırı büyük tepki çekerken, bu hareketin iklim krizinin son bulmasına bir çare üretmeyeceği fikri ifade edildi.

İşte o anlar:

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