Putin'den yeni 'petrol ve doğalgaz' açıklaması

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu ve Batı Sibirya’da yeni petrol ve doğalgaz boru hatlarının yapımının planlanması gerektiğini belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu ve Batı Sibirya’da yeni petrol ve doğalgaz boru hatlarının yapımının planlanması gerektiğini belirtti.





Petrol ve doğalgaz sektörünün geliştirilmesiyle ilgili toplantıda konuşan Putin, Arktik ve Uzakdoğu bölgelerindeki limanlarda petrol sevkiyat kapasitelerinin artırılmasının da önemli görev olduğunu kaydetti.





Rus lider, “Hükümetten, petrol ve gaz sevkiyat altyapısının geliştirilmesi için uzun vadeli plan taslağını hazırlamasını istiyorum. Taslak, 1 Haziran 2022 tarihine kadar hazır olmalı. Lütfen geciktirmeyin” ifadesini kullandı.







