Putin'e nükleer uyarı: Sonuçları Rusya için yıkıcı olur

“Eğer Rusya bu çizgiyi geçerse bunun Rusya için yıkıcı sonuçları olur” diyen Sullivan, Amerika’nın buna kararlı bir şekilde karşılık vereceğini belirtti.



NBC televizyonuna konuşan Sullivan, özel kanallardan bunun ne anlama geldiğinin anlatıldığını da söyledi.





Sullivan, “Ruslar bizim pozisyonumuzu anlıyor, biz nerde olduğumuzu biliyoruz. Her olasılığa karşı plan yapıyoruz ve Rusya’yı bu adımı atmaktan caydırmak için ne gerekiyorsa yapacağız ve eğer bunu yaparlarsa kararlı şekilde karşılık vereceğiz” dedi.



Sullivan, Rusya’nın Ukrayna’da işgal ettiği bölgelerde düzenlemekte olduğu “düzmece” referandumları tamamlaması durumunda Moskova’ya yönelik yeni yaptırımların da uygulamaya konulacağını söyledi.



G-7 liderlerinin konuyla ilgili Cuma günü bir bildiri yayınladığını hatırlatan Sullivan, gelecek günlerde Amerika’nın yaptırımlarla ilgili daha fazla açıklaması olacağını vurguladı.



Sullivan, bu yaptırımların Rusya’nın savaşına ve düzmece referandumlara destek veren Rusya dışındaki kuruluş ve şirketleri kapsayacağını da kaydetti.