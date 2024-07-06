Samanyolu Haber /Dünya / 'Putin'i durduran adam' /06 Temmuz 2024 15:22

'Putin'i durduran adam'

ABD Başkanı Joe Biden kendisini "Putin'i durduran adam" olarak nitelendirdi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Biden, başkan adayları tartışmasının ardından yaptığı bir röportajında kendisini "Putin'i durduran adam" olarak nitelendirdi.

NATO'nun genişlemesiyle ilgili konular üzerinde çalıştığını ve aynı zamanda Rusya başkanıyla ilgili sorunları da "çözdüğünü" söyleyen
Biden, “NATO'yu bir araya getiren kişi benim... Kimse onu genişletebileceğimi düşünmedi. Putin'i durduran kişi benim. Kimse bunun olabileceğini düşünmemişti” dedi.

ABD Başkanı, AUKUS'taki çalışmalardan övgüyle bahsetti ve bu sayede 50 ülkenin Ukrayna'ya yardım ettiğini, Japonya'nın "bütçesini genişlettiğini" ve Güney Kore'nin ABD'ye milyarlarca dolar yatırım yaptığını söyledi.

Röportaj sırasında Joe Biden, Donald Trump'la yaşadığı tartışma fiyaskosunun sorumluluğunu üstlendi ve bunu "kötü bir olay" olarak nitelendirdi.  Olayı soğuk algınlığına ve kötü sağlık durumuna bağladı.

Biden “Yüce Tanrı” istemediği sürece seçimlerden çekilme niyetinde olmadığını da sözlerine ekledi.
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