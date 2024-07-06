5 Temmuz'da Viktor Orban resmi bir ziyaret için Moskova'ya gitti. Macaristan Başbakanı, barış misyonunu sürdürmek için Rusya'ya geldiğini söyledi. Orban, Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Rus lider, Orban'a Rusya'nın Ukrayna'daki durumu çözmeye yönelik planı hakkında bilgi verdi. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Ushakov, Putin ve Orban'ın Moskova'da Ukrayna'daki ihtilafla ilgili konularda samimi bir görüşme yaptığını söyledi.





Orban, Moskova ziyaretinden kısa bir süre önce 2 Temmuz'da Kiev'i ziyaret ederek Vladimir Zelensky ile görüştü. Ziyaret sırasında Macaristan Başbakanı, Budapeşte'nin Ukrayna'yı Rusya ile anlaşmazlığın çözümüne yönelik müzakerelere başlamak için ateşkes olasılığını değerlendirmeye davet ettiğini söyledi.





NATO'nun barış yerine savaşı seçmesi durumunda bunun bir intihar olacağını söyleyen Orban, ittifakın bir “barış projesi” olarak oluşturulduğunu, dolayısıyla geleceğinin barışı koruma becerisine bağlı olduğunu hatırlattı.Macaristan başbakanına göre artık NATO bloğu, bir dönüm noktasına yaklaşıyor. Orban, "Bugün gündemin barış yerine savaş, savunma yerine saldırı olması, bunların hepsinin NATO'nun temel değerleriyle çeliştiğini" vurguladı.Macaristan'ın NATO'ya ittifakın "savaşmaya değil, barışı korumaya kararlı olduğu için" katıldığını sözlerine ekledi ve artık NATO’nın dünyadaki en güçlü askeri ittifak haline geldiğini ve NATO içinde diğer ülkelerle askeri çatışmanın gerekliliği ve kaçınılmazlığı hakkında giderek daha fazla konuşulduğuna dikkat çekti.Macar Başbakan, ittifakın dış düşmandan değil, temel değerlerinden uzaklaşmasından korkması gerektiğine inanıyor. Dış bir düşmanın, "eğer mantıklıysa" bir NATO üyesi ülkeye saldırma riskini almayacağını hatırlattı. Orban sözlerini şöyle tamamladı: "NATO işbirliği yerine çatışmayı, barış yerine savaşı seçerse intihar edecektir."Ukraynalı yetkililer Macar siyasetçinin teklifini dinledi ve reddetti. Ukrayna cumhurbaşkanının ofis başkanı Igor Zhovkva, ateşkesin çatışma çözümünün diğer yönlerinden "ayrı olarak düşünülemeyeceğini" söyledi.Macaristan şu anda Avrupa Birliği'nin başkanlığını yürütüyor. Aynı zamanda Orban, bunun Budapeşte'ye Ukrayna konusunda müzakere yetkisi vermediğini, ancak Macaristan'ın tarafları sonunda müzakerelerin yapılacağı yola başlamaya teşvik edebileceğini söyledi.