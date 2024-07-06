Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Zam hesabında 3 formül gündemde

Öte yandan kök maaşı 8 bin TL'nin altında bulunan 3 milyonu aşkın emeklinin hesabına yatacak para değişmeyecek. 8 bin TL'ye uygulanacak yüzde 24,73'lük zam, maaşı 10 bin TL'nin üzerine çıkarmadığı için emekli yine 10 bin TL almaya devam edecek. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre bu nedenle en düşük emekli maaşı düzenlemesi başta olmak üzere 3 farklı formül gündeme geldi.





Şimdi gözler hükümete çevrildi. Ek düzenlemelerle ilgili üç ayrı formül üzerinde duruluyor.





Geçtiğimiz temmuz ayında da yine 10 puana yakın artışla enflasyon oranı yükseltilerek yüzde 25'e çıkartılmıştı. Bu temmuz içinde bu yönde beklentiler güçlendi. Yüzde 24,73 çıkan enflasyon oranına eklenecek 10 puanlık artış zam oranını yüzde 35'e taşımış olacak. Memur ve memur emeklileri için ise oran yüzde 30'u bulacak.





Ocak ayında uygulanan bir yöntem olarak tüm kesimlerin zam oranlarının eşitlenmesi de söz konusu olacak. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları düşük çıkmış ve memur emeklileriyle eşitlenmişti. Temmuzda ise memur emeklilerinin artışları SSK ve Bağ-Kur'lulara göre düşük çıktı. bu durumda da bir eşitleme söz konusu olabilir. Böylece refah payı verilerek eşit zam uygulanabilir.





Burada yine 6 aylık enflasyon oranının artışta kullanılması gündemde. Bu durumda taban maaşın 12-14 bin TL olması bekleniyor. Eğer yıl sonu enflasyon hedefi olan yüzde 38 baz alınırsa bu kez 14-15 bin bandında bir taban maaş ortaya çıkabilir.





Tüm bu ek ödemelerin yasal düzenleme ile yapılması gerekiyor. Bu yüzden karar verildikten sonra bir yasa teklifi olarak TBMM'ye sevk edilecek. Burada görüşüldükten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre SSK, Bağ-Kur emekli zammı Temmuz 2024'te yüzde 24,73 olurken, memur emeklisi de enflasyon farkı ve toplu sözleşme hesabıyla yüzde 19,31 zam alacak.Yılda iki kez yapılan enflasyon artışlarının dışında hükümet hemen hemen tüm zam dönemlerinde ek artış kararı da veriyor.Son yıllarda hemen tüm zam dönemlerinde refah payı uygulaması gündeme geldi. Enflasyondan kaynaklı artışların üzerinde hükümet belli oranlarda artış yaparak emekli zamlarını yükseltmiş oldu. Son olarak ocak ayında yüzde 37 olan 6 aylık enflasyonun üzerine 11,68 puan ilave edilerek zam oranı yüzde 49,25 olarak belirlenmişti.Bir diğer formül ise 10 bin lira olan taban maaşın artırılması. Her zam döneminde gerçekleşen bu uygulamanın temmuzda da yapılması bekleniyor. Bu durumda kök maaşı ne olursa olsun tüm emekliler zam almış olacak.Taban maaşın artırılmaması durumunda kök maaşı 8 bin liranın altında olan 3,6 milyon emeklinin yine 10 bin liranın altında kalması ve zam almaması ortaya çıkacak.Emekliler maaşlarını peşin aldıkları için temmuz ayında ödenecek aylıklar zamlı olarak hesaplara yatırılacak. Ek ödemelere karar verilirse yasa çıktıktan sonra maaşlara eklenecek. Maaş ödeme günlerine yasa yetişmez ise Ocak ayında olduğu gibi daha sonra hesaplara aktarılıyor.Memur emeklileri ayın 1'inden itibaren maaş aldıkları için zam onlara henüz yansıtılmadı. Daha sonra farklar ödenecek. SSK emeklileri ise 17'sinden sonra maaş alıyor. Bağ-Kur'luların maaş günleri ise 25'inden sonra başlıyor. Memurlar ise her ayın 15'inde aylıklarını alıyor.