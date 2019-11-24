Rabia Naz’dan alınan DNA örneğinin sonucu açıklandı









Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan 20 Kasım 2019 tarihli raporda, “Rabia Naz Vatan’a ait olduğu bildirilen mavi renkli kolsuz yelekten tarafımızca 4B şeklinde numaralanıp alınan 1 adet örnekten elde edilen karışık otozomal DNA profili, Yaşar Mert Vatan’a ait otozomal DNA profili içerdiği, ancak Şaban Vatan ve Atika Vatan’a ait DNA profillerini ise içermediği tespit edildi. Rabia Naz Vatan’a ait olduğu bildirilen sol el 1 adet tırnak örneğinden elde edilen karışık otozomal DNA profilinin, Yaşar Mert Vatan ve Şaban Vatan’a ait otozomal DNA profillerini birlikte içerdiği, ancak Atika Vatan'a ait DNA profilini ise içermediği tespit edildi” denildi.





Ne olmuştu?

Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018’de, evlerinin önünde yaralı olarak bulunan Rabia Naz Vatan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Baba Şaban Vatan kızının trafik kazası sonucu yaralandığını ve çarpan kişi ve yada kişilerin kızını yaralı halde evinin önüne bıraktığını savunup şüpheli ölümün araştırılmasını istiyor.