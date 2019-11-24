Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye obezitede Avrupa şampiyonu /24 Kasım 2019 10:49

Türkiye obezitede Avrupa şampiyonu

Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD) ile Türk Diabet ve Obezite Vakfı tarafından düzenlenen 10. Ulusal Obezite Kongresi kapsamında basın toplantısı düzenlendi.

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Obezite ve obeziteye eşlik eden hastalıkların tartışıldığı etkinlikte konuşan Kongre Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kaya, Türkiye’nin Avrupa’da obezitede birinci sırada yer aldığına dikkat çekti.

Ahmet Kaya, obezitenin mutlak tedavi edilmesi gereken ve tedavisi ömür boyu süren kronik bir hastalık olduğunu dile getirerek, obezitenin yaşama süresini kısalttığını, pek çok hastalığa sebep olduğunu anlattı. Kaya, şu bilgileri verdi: “Türkiye, Avrupa’da obezitede birinci sırada. Türkiye, Avrupa şampiyonu oldu, şişmanlık konusunda. OECD ülkelerinin verdiği erişkin nüfustaki obez oranı yaklaşık yüzde 19,5-20. Türkiye, bunun üzerinde. Türkiye’de erişkinlerde her 3 kişiden biri obez. Dünyada 650 milyon obez, 1 milyar 9 milyon aşırı kilolu var. Türkiye’de erişkin nüfusunun 20 milyonu obez, bundan daha fazlası aşırı kilolu. Erişkin nüfusun yüzde 60-65’i aşırı kilolu ve obez. Acil eylem planları oluşturmak gerekiyor.” Kaya, hareket etmek ve sağlıklı beslenmek gerektiğinin altını çizerek, “Bu bir kültür meselesi. Eğer çocuklarınıza doğduğu andan itibaren şekeri ve tuzu yedirmezseniz çocuk o tadı almayacak ve ileride de kullanmayacaktır. Obeziteyi önleme programları bebek, anne rahmindeyken başlamalı” dedi.
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