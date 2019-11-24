Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bir tartışmalı karar daha

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), "KCK Basın Davası" olarak bilinen ve 46 gazetecinin yargılandığı davayı, Anayasa Mahkemesi (AYM)'ne bireysel başvuru yolu tüketilmediği gerekçesiyle reddetti.





Gazeteciler, haksız tutuklama gerekçesiyle AİHM'e başvurmuştu. Ancak sözkonusu gazetecilerin tutuklandığı ve AİHM’e başvuru yapıldığı tarihte AYM bireysel başvuru yolu yürürlüğe girmemişti.





Kararı Avukat Ramazan Demir Twitter hesabından duyurdu.





Demir, "AİHM, KCK Basın davası olarak bilinen ve 46 gazetecinin yargılandığı davanın haksız tutuklama başvurusunu, gazeteciler tutuklandığı ve AİHM’e başvuru yapıldığı tarihte var olmayan, daha sonra yürürlüğe giren AYM bireysel başvuru yolu tüketilmediği gerekçesiyle reddetmiş." bilgisini paylaştı.





20 Aralık 2011 yılında Dicle Haber Ajansı, Özgür Gündem, Azadiya Welat, Demokratik Modernite ve Fırat Dağıtım gibi basın kuruluşlarında çalışan gazetecilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 46 gazeteciden 32’si 24 Aralık’ta tutuklanmıştı.





Yaptıkları röportajlar, çektikleri fotoğraflar, takip ettikleri basın açıklamaları, notları, haber kaynakları ile konuşmaları ve telefonlarında bulunan haber kaynaklarının isimlerine kadar birçok gazetecilik faaliyeti iddianamede suç delili olarak yer almıştı.





Dava, İstanbul Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.





32 tutuklunun 17’si iki yıl süren yargılama boyunca tahliye edilirken geriye kalan tutuklular, Özel Yetkili Mahkemeler (ÖYM) kaldırıldıktan sonra tahliye edilebildi.





Yargılanan gazetecilerin devam eden süreçte AİHM'e başvurdu.