Samanyolu Haber /Gündem / Rakamlar fırladı, hastanelerde pek çok alan tekrar Covid-19 servisine dönüştürüldü /17 Ağustos 2021 12:58

Rakamlar fırladı, hastanelerde pek çok alan tekrar Covid-19 servisine dönüştürüldü

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının hızla yükseldiğini belirterek, "Hastaneye ve yoğun bakımlara yatışlar artıyor. Hastanemizin bazı servislerini tekrar Kovid-19'a çevirdik. Ne diyebiliriz ki başka, tablo bu şekilde ve çok şeyi anlatıyor zaten" dedi.

SHABER3.COM

Erzurum genelinde hem aşılama oranının arttırılması hem de vaka sayılarının düşürülmesi için sağlık ekipleri çalışmalarına devam ediyor.
Sağlık ekipleri kent merkezi ve ilçelerde ev ev dolaşıp aşı yapmanın yanı sıra hastaneler, kent meydanı, alışveriş merkezi ve havalimanında kurulan çadırlarda da vatandaşa randevusuz aşı hizmeti sunuyor.

İl Sağlık Müdürü Bedir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, genç yaşlı her kesimden vatandaşı aşıya davet etti.

Günlük test sayılarının 2 bin geçtiğini ifade eden Bedir, şunları kaydetti:

"Vaka sayılarımız hızla yükseliyor. Hastaneye ve yoğun bakımlara yatışlar artıyor. Hastanemizin bazı servislerini tekrar Kovid-19'a çevirdik. Ne diyebiliriz ki başka, tablo bu şekilde ve çok şeyi anlatıyor zaten. Yine son günlerde çevrenizden, yakınlarınızdan çokça insanın hastalığa yakalandığını görüyor, duyuyorsunuz. Canlarımız yanıyor. Bir kez daha uyarmak istiyorum. Hiçbir şey yokmuş gibi davranamayız. Maske, sosyal mesafe, kalabalıklardan uzak durma, bizim tekrar sıkıca uygulayacağımız kurallar olmalı ve canlarımız yanmadan mutlaka aşıyla kendimizi bağışık kılmalıyız."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rakamlar fırladı, hastanelerde pek çok alan tekrar Covid-19... Sonraki Haber >>

Taliban militanları, Cumhurbaşkanlığı sarayında spor yapıyor.

Taliban militanları, Cumhurbaşkanlığı sarayında spor yapıyor.

Kabil Havalimanı'ndan korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor

Kabil Havalimanı'ndan korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor

Afganistan’dan uçağın tekerleklerine saklanarak kaçmak isteyen iki kişi düşerek öldü

Afganistan’dan uçağın tekerleklerine saklanarak kaçmak isteyen iki kişi düşerek öldü

Kabil Havalimanı’nda ABD askerleri ateş açtı: 5 kişi öldü

Kabil Havalimanı’nda ABD askerleri ateş açtı: 5 kişi öldü

Erdoğan 'yine' 3 gün arayla kendini yalanladı

Erdoğan 'yine' 3 gün arayla kendini yalanladı

Bozkurt'ta tartışmaların göbeğindeki 'Yıkılan HES' havadan görüntülendi

Bozkurt'ta tartışmaların göbeğindeki 'Yıkılan HES' havadan görüntülendi

Kabil havalimanında can pazarı

Kabil havalimanında can pazarı

Taliban Kabil’e girdi, cezaevleri boşaltıldı; kentten kaçış başladı

Taliban Kabil’e girdi, cezaevleri boşaltıldı; kentten kaçış başladı

Tomruk deposu patladı

Tomruk deposu patladı

Yola çöp dökmek isterken arabasını devirdi

Yola çöp dökmek isterken arabasını devirdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:37:42