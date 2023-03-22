Samanyolu Haber /Gündem / Ramazan ayını zenginleştirmek isteyenler için 'ramazanufku.com' yayında /22 Mart 2023 19:12

Ramazan ayını zenginleştirmek isteyenler için 'ramazanufku.com' yayında

Ramazan ayının hemen öncesinde 'ramazanufku.com' isimli internet sitesi hizmete girdi. Sitede daha güzel ve daha bereketli bir Ramazan geçirmek için neler yapılabileceğine dair çok zengin bir içerik okurlarını bekliyor.

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Ramazan ayı bir kez daha gönüllerin kapısını çaldı. Bu mübarek ayı daha iyi ve daha bereketli geçirebilmek için neler yapılacağına cevap arayanların yardımına ise 'ramazanufku.com' isimli internet sitesi imdada yetişti. 

Hizmete giren site zengin içeriği ile takipçilerine birbirinden farklı kapılar aralıyor. O kapılardan biri de Kur'an-ı Kerim. Site, takipçilerine cüz cüz Kur’an okumanın yanı sıra video ve ses dosyaları üzerinden beş farklı okuyucudan Kur’an-ı Kerim’in otuz cüzünü de izleme ve dinleme imkanı sunuyor.

Site Kur'an-ı Kerim'in orijinal metninin yanı sıra Türkçe mealini de takipçilerine açıyor. Türkçe meali cüzler halinde okumak ya da dinlemek de mümkün. 

Bunların yanında otuz gün boyunca Ramazan-ı Şerif’le ilgili otuz makaleyi okuma, izleme ve dinleme fırsatı da sunuluyor.

Ramazan ve oruç konusuna dair sohbet, vaaz, soru ve cevaplar da sitede yer alıyor

Dua köşesinde ise yine Ramazan, oruç, Kur’an gibi konularda özel bazı dualar da mevcut.
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