Ramazan'da bizdesiniz...

MC EU TV her iftarda Asım Yıldırım'ın, her sahurda da Kemal Gülen'in sunumuyla (Kuzey Amerika Gündemi youtube kanalı aracılığıyla ) buruk geçen Ramazan coşkusunu ekranlarınıza getirecek.

Bunun dışında gün içinde Kur'an tilaveti, Mehmet Ali Şengül, Abdullah Aymaz ve Harun Tokak başta olmak üzere birçok saygın ismin sohbeti ile iki Ramazan dizisi evlerinize konuk olacak.

İftar programı Türkiye saatiyle saat 19.00'da, (Berlin saat 18.00, New York saat 12.00) Sahur programı da TSİ 03.30'da yayında olacak.





NASIL İZLEYECEKSİNİZ?





MC EU TV'yi cep telefonundan izlemek için Samanyolu Haber'in android uygulamasını BU LİNKTEN ücretsiz indirebilirsiniz.





Bilgisayardan izlemek için MC Eu TV'nin sitesine BU LİNKTEN girebilirsiniz.





TV'nizde ise şu frekanslarda yayında:

Hotbird 13 E uydusu

Frekans: 11054

Polarizasyon: H (Horizontal)

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

Bu Ramazan da Samanyolu TV'den tanıdık yüzlerle evlerinize konuk olmaya hazırlanıyoruz.