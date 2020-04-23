Samanyolu Haber /Kültür / Ramazan'da bizdesiniz... /23 Nisan 2020 15:13

Ramazan'da bizdesiniz...

On bir ayın sultanı Ramazan ayında yine eski dostlardan size selam var.

Bir Ümittir Ramazan başlıyor

Bu Ramazan da Samanyolu TV'den tanıdık yüzlerle evlerinize konuk olmaya hazırlanıyoruz. 
MC EU TV her iftarda Asım Yıldırım'ın, her sahurda da Kemal Gülen'in sunumuyla (Kuzey Amerika Gündemi youtube kanalı aracılığıyla) buruk geçen Ramazan coşkusunu ekranlarınıza getirecek. 
Bunun dışında gün içinde Kur'an tilaveti, Mehmet Ali Şengül, Abdullah Aymaz ve Harun Tokak başta olmak üzere birçok saygın ismin sohbeti ile iki Ramazan dizisi evlerinize konuk olacak.
İftar programı Türkiye saatiyle saat 19.00'da, (Berlin saat 18.00, New York saat 12.00) Sahur programı da TSİ 03.30'da yayında olacak.

NASIL İZLEYECEKSİNİZ?

MC EU TV'yi cep telefonundan izlemek için Samanyolu Haber'in android uygulamasını BU LİNKTEN ücretsiz indirebilirsiniz.


Bilgisayardan izlemek için MC Eu TV'nin sitesine BU LİNKTEN girebilirsiniz. 

TV'nizde ise şu frekanslarda yayında: 
Hotbird 13 E uydusu
Frekans: 11054
Polarizasyon: H (Horizontal)
Sembol Oranı: 27500
FEC: 5/6
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