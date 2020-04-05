Samanyolu Haber /Gündem / Rapor: Türkiye sahte güven duygusu oluşturdu, virüsü hafife aldı /05 Nisan 2020 11:04

Rapor: Türkiye sahte güven duygusu oluşturdu, virüsü hafife aldı

Le Beck danışmanlık şirketinin hazırladığı raporda, Türkiye’nin virüse karşı alınacak önlemlerin etkinliğini azaltacak ‘sahte bir güven duygusu’ oluşturularak hafife aldığı belirtildi.

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Le Beck danışmanlık şirketinin hazırladığı “Koronavirüsün Ortadoğu’ya Etkileri” başlıklı raporuna göre; Türkiye, Mısır ve İsrail “yüksek riskli” ülkeler arasında sayıldı. Türkiye’nin başlangıçta “virüsü hafife aldığı” değerlendirilen raporda, krizi aktarma yönteminde hata yapılarak virüse karşı alınacak önlemlerin etkinliğini azaltacak “sahte bir güven duygusunun oluşturulduğu” belirtildi.

Cumhuriyet’in haberine göre Le Beck danışmanlık şirketi, koronavirüsün Ortadoğu ülkeleri üzerindeki etkisine ilişkin 54 sayfalık bir rapor yayımladı. Türkiye’nin de nisan başına kadar geçirdiği sürecin “yüksek riskli” olarak değerlendirildiği raporda, Katar ve Suudi Arabistan ise raporda “orta riskli ülkeler” olarak kaydedildi.

‘SAHTE GÜVEN OLUŞTU’

Salgının başlangıçta “hafife alındığı” ileri sürülen raporda, salgının kontrolünü yitiren ülkelerin günlük yeni vaka ortalamasının yüzde 33 üzerinde olduğu belirtildi. Ayrıca raporda, Türkiye’nin krizi aktarma yöntemiyle virüse karşı alınacak önlemlerin etkinliğini azaltacak “sahte bir güven duygusu” oluşturduğu kaydedildi. Türkiye’nin, Güney Kore örneği gibi test kapasitesini artırarak baskıcı tedbirlerden kaçınmaya çalıştığı, böylece ekonomisini dengede tutmayı amaçladığı belirtilen raporda, “test ve yatak kapasitesi olarak Ortadoğu’nun liderleri arasında yer aldığı” aktarıldı.

Öte yandan raporda, Irak’ın “en yüksek riskli” ülke olarak yer aldığı görüldü. Irak’ın, İran’la olan sınır kapısının geç kapatılmasının, hastalığın yayılmasında büyük bir etkisi olduğu vurgulanan raporda, ülkedeki siyasi kargaşanın ve test kapasitesindeki yetersizliğin, açıklanan hasta sayısının doğruluğuna etki edebileceği kaydedildi.

‘AŞININ BULUNMASI 12-18 AY SÜREBİLİR’

Raporda, hastalığın tedavi sürecine de ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Virüse karşı “çıkış noktasının” bir aşı geliştirmek olabileceği ve aşının bulunmasının 12-18 ay sürebileceği belirtildi. Ayrıca virüsün hava sıcaklığından da etkilenebileceği aktarılan raporda, kesin olarak kanıtlanamasa da virüsün hava sıcaklıkları arttığında etkisinin azalabileceğine dikkat çekildi.
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