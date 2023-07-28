Samanyolu Haber /Ekonomi / Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor /28 Temmuz 2023 23:38

Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor…" diyerek Türkiye’nin kredi risk priminin (CDS) 400 baz puanın altını gördüğünü belirtti.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor…” dedi.

Şimşek, mesajında “Mayıs ayında 700 baz puana yükselen CDS'ler (risk primi – Türkiye’nin dolar cinsinden kredi iflas riskini gösteren beş yıllık kredi temerrüt takası) bugün 400 baz puanın altını gördü.” ifadelerini kullandı.

CDS NEDİR?

CDS (credit default swap) risk primi borç alacak ilişkisinde borcun ödenmeme riskini hesaplamak için kullanılan bir finansal orandır. Risk priminin (CDS) yükselmesi ise iflas riskinin artması anlamına geliyor. Ülkeler arasında yapılacak olan ticari anlaşmalarda borcun ödenmeme riskine karşı alacaklı tarafın sigortalama bedeli olarak borca yansıyor. CDS primi yüksek olan ülkelerin kredi maliyeti de yükseliyor.

EYLÜL 2021’DEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Türkiye'nin kredi risk primi (CDS), 391,2 baz puana düşerek 17 Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

CDS'teki düşüşte, Merkez Bankası'na (TCMB) piyasanın güvendiği üç yeni ismin atanması ve seçim öncesinde enflasyonu patlatan politikalarda imzası olan üç ismin görevden alınmasının da etkili olduğu belirtiliyor.

Dün ilk kez basının ve ekonomistlerin karşısına çıkan TCMB Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan'ın enflasyon raporu sunumu da piyasalarda olumlu karşılandı.

ŞİMŞEK ‘RASYONEL ZEMİNE DÖNME' MESAJI VERMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 4 Haziran’da bakanlıkta düzenlenen törenle görevi Nureddin Nebati’den devralmıştı. Şimşek törendeki açıklamasında “Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır” demişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:40:00