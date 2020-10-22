Real Madrid, İspanyol basınında gündem oldu

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk maçında konuk ettiği Shakhtar Donetsk'e 3-2 yenilmesi İspanyol basınında geniş yer edindi. Gazeteler, Real Madrid'in krize girdiğini iddia etti. Zidane yönetimindeki takım, sahasında aldığı üst üste yenilgiler sonrası eleştiri yağmuruna tutuldu.







MARCA: GÜLÜNÇ DURUMA DÜŞTÜ





Real Madrid takımına yakınlığıyla bilinen Marca gazetesi "Her geçen gün daha kötü" manşetini atarak takımı eleştirdi. Gazetede "Madrid, serbest düşüşte. Real Madrid bir kez daha ilk yarıda gülünç duruma düştü ve ikinci yarı verilen tepki yeterli olmadı. Cumartesi günü El Clasico var" ifadelerini kullanıldı. Zidane'ın 3 gün sonra Barcelona deplasmanına gideceği hatırlatılırken "Real Madrid'in en iyisi kaleci Courtois ise bu takımda ciddi sorun var demektir" yorumu yapıldı ve takımın toparlanması için sadece 3 günü olduğu belirtildi.





'ZIDANE'IN KREDİSİ BİTEBİLİR'





El Mundo Deportivo gazetesinde de haftasonu oynanacak Barcelona maçına atıf yapılarak manşette "El Clasico öncesi kabus" denildi, "Real Madrid, El Clasico öncesi duvara tosladı" ifadeleri kullanıldı. El Mundo Deportivo'da takımla ilgili "Madrid, ilk 11'inde 6 eksiği olan bir takıma yenildi. Art arda ikinci mağlubiyetini alan ve krize giren Real Madrid'de teknik direktör Zidane'ın kredisi El Clasico'da alınacak yeni bir yenilgi ile bitebilir" değerlendirmesi yapıldı.





'KOMEDİ, KABUS'





İspanyol basınından Sport gazetesi ise Shakhtar karşısındaki sonucu "Şampiyonlar Ligi'nde komedi" ifadesiyle başlığa taşırken, "Real Madrid, Shakhtar karşısında ilk yarıda kalesinde 3 gol gördü ve El Clasico öncesinde felaket bir futbol oynadı. El Clasico'ya moralli gitmek için her şeye sahip olan Real Madrid, şimdi kabus yaşıyor" yorumu yer aldı.





'GALATASARAY MAÇIYLA KURTULAN ZIDANE...'





Gazeteler ayrıca Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane'ın koltuğunun sallandığını ima etti. As gazetesi "Real Madrid kırmızı alarm veriyor. Madrid ekibinde Zidane'ın yerine Mauricio Pochettino ve Raul Gonzalez aday" derken, El Mundo'da "Real Madrid'de bir kriz başlıyor. Geçen sezon koltuğunu deplasmandaki Galatasaray maçıyla kurtaran Zidane'ın projesi bir kez daha sallantıda" denildi. El Pais gazetesi ise "Bıçak kemiğe dayandı. Real Madrid'de ne futbol ne de yürek var" ifadesini öne çıkardı.





Gazetelerde, Zidane'ın maç sonrası mağlubiyetin sorumluluğunu üstlenmesini ve "Bu durumu düzeltecek kapasiteye sahibim" açıklamasına da geniş yer ayrıldı.





REAL'İN PERFORMANSI





La Liga'nın son şampiyonu bu sezon ligde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Son La Liga maçında ligin yeni ekiplerinden Cadiz'e 0-1 mağlup olan Real Madrid, salı günü de Şampiyonlar Ligi maçında Shakhtar Donetsk'e 2-3 yenildi. Eflatun-beyazlılar cumartesi günü Barcelona deplasmanına çıkacak.