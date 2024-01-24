Samanyolu Haber /Spor / Real Madrid'de erken final mi yapacak; Arda Güler cevap verdi /24 Ocak 2024 18:08

Real Madrid'de erken final mi yapacak; Arda Güler cevap verdi

Arda Güler, Real Madrid'den başka bir kulübe kiralanacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

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Arda Güler, Real Madrid'den sezon sonuna kadar farklı bir takıma kiralanacağı yönündeki iddialarına yanıt verdi. İspanyol basınına konuşan milli futbolcu, "Şu anda buradan ayrılmayı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve sakatlıklardan yana yüzü gülmeyen Arda Güler için İspanyol basınından farklı bir takıma kiralanacağı yönünde iddialar ortaya atıldı.

Defensa Central'in haberine göre Arda Güler, "Carlo Ancelotti'nin bana güvenmesi için daha çok çalışacağım, şu anda buradan ayrılmayı düşünmüyorum” diye konuştu.

ISINMA YELEĞİNİ FIRLATMASI OLAY OLMUŞTU
Son olarak lig sonuncusu Almeria karşısında ısınmaya giden Arda, oyuna alınmayacağını anlayınca yedek kulübesine doğru hareket ederken ısınma yeleğini yere fırlatarak Ancelotti'ye tepki göstermişti.

Arda Güler bu yıl Real Madrid'de fazla süre alamadı.
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