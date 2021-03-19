Reform dedikleri bu olsa gerek AKP'li Zengin'e söylenenler Erdoğan'a hakaret sayıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik paylaşımı nedeniyle gözaltına alınıp 23 Şubat'ta tutuklanan avukat Mert Yaşar hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.





İddianamede, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Özlem Zengin 'müşteki' sıfatıyla yer aldı. Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından sunulan dilekçede, şüphelinin Zengin'in fotoğrafının bulunduğu haber metnini paylaşarak ağır hakaret içerikli gayri ahlaki paylaşımda bulunduğu, kabinenin başının Erdoğan olduğunu, şüpheli Mert Yaşar'ın sarf etmiş olduğu menfur ifadelerle Özlem Zengin ile birlikte doğrudan Cumhurbaşkanı'nın hedef alındığı, müvekkilinin kişilik haklarının ihlal edildiği ve alenen saldırıda bulunulduğu söylendi.





Söz konusu Twitter hesabınının şüpheli Mert Yaşar tarafından kullanıldığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, paylaşımı yaptığını kabul ettiğini ancak hakaret kastının olmadığını, Cumhurbaşkanı'na hakaret söyleminde bulunmadığını, kadın hakları yönünden hükümetin uygulamış olduğu politikayı eleştirme amacıyla paylaştığını söylediğine yer verildi.





Yaşar'ın, 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar, 'kamu görevlisine hakaret' suçundan da 1 yıldan 2 yıla kadar olmak üzere toplam, 2 yıl 2 aydan 6 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.





İddianame İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca onaylanmasının ardından gönderildiği İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesince de kabul edildi. Mahkeme, hazırladığı tensip tutanağında sanığın tahliyesine karar verdi.