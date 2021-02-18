Samanyolu Haber /Gündem / Regaip Kandili Özel Programı /18 Şubat 2021 14:35

Regaip Kandili Özel Programı

“Allah’ım! Receb’i ve Şaban’ı hakkımızda hayırlı ve mübarek kıl, bizi Ramazan’a ulaştır.”

SHABER3.COM

Mübarek zaman dilimleri, zamanın Allah’a en yakın zirveleridir. Tıpkı Recep ayının ilk Cuma’sı Regaib Gecesi gibi.
O’na yaklaşmanın, O’na açılmanın, O’na yükselmenin rıhtımları, limanları ve rampalarından bir gece.

Hizmetten YouTube kanalı ve MC EU canlı olarak bu mübarek gecede sizler için özel konuklarımızın olduğu bir program hazırladı.

Barış Cem Kaya moderatörlüğünde gerçekleştirilecek programda Fatma Nur Pak ve Cahit Terzioğlu gecenin anlam ve önemini anlatacak.

Kırgızsitan’dan Kur’an Tilaveti ile başlayacak programda hazırlanan klipler yayında olacak.

Gecenin sonunda Abdullah Çetin dua edecek.




Programın yayın saati 18 Şubat 2021 Perşembe

19.30 Avrupa Saati
21.30 Türkiye Saati
13.30 Newyork Saati
00.30 Kırgızistan Saati (19 Şubat)
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Regaip Kandili Özel Programı Sonraki Haber >>

Kendisine 'Terbiyesiz' diyen Erdoğan'a cevap

Kendisine 'Terbiyesiz' diyen Erdoğan'a cevap

4 yıl sonra aynı konuşmayı yaptı

4 yıl sonra aynı konuşmayı yaptı

Gara şehitleriyle ilgili Erdoğan'a 5 soru

Gara şehitleriyle ilgili Erdoğan'a 5 soru

AKP Kongresi karıştı! "Parti zenginler kulübü haline geldi”

AKP Kongresi karıştı!

İlk uçan araba Terrafugia'ya ABD'den onay

İlk uçan araba Terrafugia'ya ABD'den onay

Perinçek: 13 kişi ölünce ulusal yas olmaz

Perinçek: 13 kişi ölünce ulusal yas olmaz

2 aylık aradan sonra yeni sohbet yayınlandı

2 aylık aradan sonra yeni sohbet yayınlandı

İran-Afganistan sınırında büyük patlama

İran-Afganistan sınırında büyük patlama

Görünmez kaza

Görünmez kaza

İlginç sigorta dolandırıcılığı ortaya çıktı

İlginç sigorta dolandırıcılığı ortaya çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:52:26