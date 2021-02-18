Regaip Kandili Özel Programı

Mübarek zaman dilimleri, zamanın Allah’a en yakın zirveleridir. Tıpkı Recep ayının ilk Cuma’sı Regaib Gecesi gibi.



O’na yaklaşmanın, O’na açılmanın, O’na yükselmenin rıhtımları, limanları ve rampalarından bir gece.





Hizmetten YouTube kanalı ve MC EU canlı olarak bu mübarek gecede sizler için özel konuklarımızın olduğu bir program hazırladı.





Barış Cem Kaya moderatörlüğünde gerçekleştirilecek programda Fatma Nur Pak ve Cahit Terzioğlu gecenin anlam ve önemini anlatacak.





Kırgızsitan’dan Kur’an Tilaveti ile başlayacak programda hazırlanan klipler yayında olacak.





Gecenin sonunda Abdullah Çetin dua edecek.















