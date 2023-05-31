Reina saldırısının ardından sınır dışı edilen IŞİD’li Denizli’de yakalandı

İstanbul Reina’daki 39 kişinin öldüğü saldırıda yakalanan ve sınır dışı edildikten sonra sahte pasaportla Türkiye’ye giriş yapan Özbekistan uyruklu A.A. Denizli’de IŞİD operasyonunda yakalandı.





Denizli’de terör örgütü İŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda, Reina saldırısı kapsamında yapılan soruşturmada 2017 yılında sınır dışı edilen Özbekistan uyruklu A.A. (32) gözaltına alındı.





Sahte Kırgızistan pasaportu ile yakalanan A.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan tutuklandı.





A.A.’nın terör faaliyetlerini yeniden yürütmek için Suriye’ye giriş, çıkış yaptığı ardından da ‘Z.R.’ adına düzenlenen sahte Kırgızistan pasaportu ile Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi.