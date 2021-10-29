Samanyolu Haber /Gündem / "Resmen bir iç savaş çağrısı var" /29 Ekim 2021 16:03

"Resmen bir iç savaş çağrısı var"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uğradığı yumruklu saldırının görüntülerini yeniden izletmesine sert tepki gösterdi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerine katılmak üzere geldiği Çorum'da partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Ağbaba, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nu hedef gösterdiğinin altını çizerek "Bu ülkede Türkeş, Erbakan, Demirel, Menderes, İnönü, Mesut Yılmaz, Çiller geldi ama bu kadar seviyesiz, kendi iktidarı için ülkeyi yakmaktan dahi çekinmeyen bir siyasetle ilk kez karşılaşıyoruz" dedi. 

Erdoğan'a sert ifadelerle karşılık veren Veli Ağbaba "Resmen bir iç savaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı çağrısı var. Buradan söyleyelim; Çubuk'taki saldırının azmettiricisi belli. Çubuk'taki saldırıyı azmettiren Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun linç girişiminde bulunulmasının azmettiricisi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Düşünün ki bir siyasi partinin genel başkanının canına kasteden bir saldırı sonucu kayıp yaşansa, dünyada sokağa çıkamayız. Yazık bu ülkeye, bu ülkenin 100 yıllık demokrasi birikimine, barışına, kardeşliğine. İktidarda kalmak için her yolu mubah sayan siyasetle karşı karşıyayız. Adete mafya babası gibi, çete lideri gibi biriyle karşı karşıyayız ancak biz onun bu sözlerine alet olmayız. Bir çatışma çıkararak, kaos yaratarak bir seçim hesabı var. Ona da alet olmayacağımızı söylemek istiyoruz ama ondan da korkmuyoruz. Biz Kuvay-i Milliye geleneğinden gelen, padişahın karşısında diz çökmemiş, yedi düvele meydan okumuş bir partinin mensuplarıyız" ifadelerini kullandı.
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