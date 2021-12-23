Reuters: 2018'de çöpe atılan plan, Dolar/TL 18'i geçince devreye sokuldu

"Dolar/TL kurunun 9 olması hedefleniyor"





"Berat Albayrak bile plana karşı çıkmıştı"





Reuters'a konuşan dört kaynak, Lira'nın bu seviyenin üzerindeki değer kaybının ekonomiye "tamir edilmesi zor" zararlar vereceğine karar verildiğini aktardı.Tartışılan planlar arasında dövize karşı TL mevduatlardaki kayıplara devlet garantisi sağlama fikri vardı. Ancak aynı kaynaklara göre bu fikir 2018'deki son para krizinin ortasında da gündeme gelmiş ve riskler nedeniyle rafa kaldırılmıştı.Euronews'ingöre, Hükümet, pazartesi günü TL'nin değerinin ABD Doları karşısında rekor düşük seviyeye inmesi üzerine son planı hayata geçirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "dövize endeksli TL mevduat" kararını duyurması sonrası da Dolar hızla 12 seviyelerine kadar geriledi.Plandan haberdar olan dördüncü kaynak, Dolar alış 18 Lira, Euro alış fiyatının 20 Lira olmasının müdahale gerektiren "balon" boyutlara ulaştığını söyledi. Bu durumun sürdürülebilir olmadığını, rakamın sorunlu ve absürt düzeylerde olduğunu ifade eden kaynak, "Dolar 9 civarına düşerse, bu iyi bir seviye" dedi.Diğer kaynak, hükümetin Dolar/TL değerlemesinin 9 aralığında konsolide olmasını umduğunu; ancak birkaç ay boyunca dolar karşısında 12 ila 14 arasında kalacağını beklediklerini ifade etti.Hazine Bakanlığı ekibinin çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini ve 2018'de üzerinde durulmuş olan kur korumalı mevduat planına karar verdiğini kaydeden kaynak, o dönemde eski Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın bu plana karşı oy kullandığını söyledi.İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili de "Önlemler enflasyon riskini artırsa da, bu önümüzdeki yıllarda telafi edilebilir" dedi. Ona göre, "Devlet için bu tercih edilebilirdi, çünkü harekete geçmemek çok daha ciddi ve onarılamaz riskler doğurabilirdi."Başka bir kaynak da kabinenin geçen hafta 'Hazine, ilgili bürokratlar ve cumhurbaşkanlığının yapılan çalışmalara imza atması gerektiğine dikkat çekti.