Samanyolu Haber /Gündem / Reuters: Hakan Fidan Suriye'ye gitti /16 Eylül 2022 09:15

Reuters: Hakan Fidan Suriye'ye gitti

Reuters haber ajansı, aralarında Türk yetkililerin de olduğu dört kaynağa dayandırdığı haberinde Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın Şam’daki Suriye İstihbarat Başkanı Ali Memlük ile son haftalarda birkaç görüşme yaptığını yazdı.

SHABER3.COM

Habere göre görüşmede her iki ülke istihbarat başkanları, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanlarının nasıl bir araya gelebileceklerini ele aldı.

Türk yetkili, "Rusya, Suriye ve Türkiye'nin aralarındaki sorunları aşmasını ve hem Türkiye'nin hem de Suriye'nin kendi çıkarına olan bazı anlaşmalara varmasını istiyor" dedi.

Türk yetkiliye göre en büyük zorluklardan biri Türkiye'nin Şam'la yapılacak görüşmelere Suriyeli isyancıları da dahil etme isteği.

Türk güvenlik yetkilisi, Rusya'nın Ukrayna'ya odaklanmak için Suriye'deki askeri varlığının bir kısmını kademeli olarak geri çektiğini ve Suriye'de "siyasi çözümü hızlandırmak" için Türkiye'den Esad ile ilişkilerini normalleştirmesini istediğini söyledi.

Şam'a yakın bir kaynak ise Rusya'nın Suriye'yi görüşmelere katılmaya zorladığını, zira Moskova'nın Ukrayna'ya yeniden kuvvet kaydırmak zorunda kalması halinde Esad'ın ve kendisinin pozisyonunu sağlamlaştırmaya çalıştığını söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Reuters: Hakan Fidan Suriye'ye gitti Sonraki Haber >>

IFLC 20. yıl - Dönmeyeceğiz

IFLC 20. yıl - Dönmeyeceğiz

IFLC 20. yıl - Elveda

IFLC 20. yıl - Elveda

IFLC 20. yıl - Ben yoruldum hayat

IFLC 20. yıl - Ben yoruldum hayat

İFLC 20. yıl: Ankara potpori

İFLC 20. yıl: Ankara potpori

'Para saklama' videosu çekenlere soruşturma

'Para saklama' videosu çekenlere soruşturma

Meriç'te can pazarı: Adacıkta 6 gündür mahsur kalan mültecilerin yiyecek ve içeceği bitti

Meriç'te can pazarı: Adacıkta 6 gündür mahsur kalan mültecilerin yiyecek ve içeceği bitti

Peker'in evine silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Peker'in evine silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İlber Ortaylı'dan AKP'li Mustafa Şen'e: Küstah edepsiz

İlber Ortaylı'dan AKP'li Mustafa Şen'e: Küstah edepsiz

“Bir gece ansızın gelebiliriz” demişti! Erdoğan: "Toprak verebiliriz"

“Bir gece ansızın gelebiliriz” demişti! Erdoğan:

Turhan Çömez: Erol Olçok’un otopsi raporunu gördüm

Turhan Çömez: Erol Olçok’un otopsi raporunu gördüm
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:00:15