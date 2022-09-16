Reuters: Hakan Fidan Suriye'ye gitti

Habere göre görüşmede her iki ülke istihbarat başkanları, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanlarının nasıl bir araya gelebileceklerini ele aldı.



Türk yetkili, "Rusya, Suriye ve Türkiye'nin aralarındaki sorunları aşmasını ve hem Türkiye'nin hem de Suriye'nin kendi çıkarına olan bazı anlaşmalara varmasını istiyor" dedi.



Türk yetkiliye göre en büyük zorluklardan biri Türkiye'nin Şam'la yapılacak görüşmelere Suriyeli isyancıları da dahil etme isteği.



Türk güvenlik yetkilisi, Rusya'nın Ukrayna'ya odaklanmak için Suriye'deki askeri varlığının bir kısmını kademeli olarak geri çektiğini ve Suriye'de "siyasi çözümü hızlandırmak" için Türkiye'den Esad ile ilişkilerini normalleştirmesini istediğini söyledi.



Şam'a yakın bir kaynak ise Rusya'nın Suriye'yi görüşmelere katılmaya zorladığını, zira Moskova'nın Ukrayna'ya yeniden kuvvet kaydırmak zorunda kalması halinde Esad'ın ve kendisinin pozisyonunu sağlamlaştırmaya çalıştığını söyledi.