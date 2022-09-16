Samanyolu Haber /Gündem / Hocaefendi’den ‘dava arkadaşı ve dostu’ Ali Kervancı için taziye mesajı /16 Eylül 2022 01:24

Hocaefendi’den ‘dava arkadaşı ve dostu’ Ali Kervancı için taziye mesajı

Herkulnağme sosyal medya hesabından Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Ali Kervancı için yazdığı taziye mesajı yayınlandı

Hocaefendi’den ‘dava arkadaşı ve dostu’ Ali Kervancı için taziye mesajı

Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde 85 yaşında ruhunun ufkuna yürüyen Ali Kervancı  için kadim dostu ve dava arkadaşı Fethullah Gülen Hocaefendi bir taziye yayınladı. Herkülnağme sosyal medya hesabından paylaşılan taziyede Hocaefendi, Kervancı Abi için ‘vefâkar ve fedakâr kadim dost’ deyip, ”Tanıdığım günden beri Hazreti Osman’ı (r.a.) hatırlatan sehâvetine, vefasına, samimiyetine ve hiç tükenmeyen hizmet aşkına şahit olduğum bu kıymetli insan, yürüdüğü yoldan milim sapmadan istikametini hep korudu.” cümlelerini kullandı.

İşte taziye mesajının tam metni 


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hocaefendi’den ‘dava arkadaşı ve dostu’ Ali Kervancı... Sonraki Haber >>

IFLC 20. yıl - Dönmeyeceğiz

IFLC 20. yıl - Dönmeyeceğiz

IFLC 20. yıl - Elveda

IFLC 20. yıl - Elveda

IFLC 20. yıl - Ben yoruldum hayat

IFLC 20. yıl - Ben yoruldum hayat

İFLC 20. yıl: Ankara potpori

İFLC 20. yıl: Ankara potpori

'Para saklama' videosu çekenlere soruşturma

'Para saklama' videosu çekenlere soruşturma

Meriç'te can pazarı: Adacıkta 6 gündür mahsur kalan mültecilerin yiyecek ve içeceği bitti

Meriç'te can pazarı: Adacıkta 6 gündür mahsur kalan mültecilerin yiyecek ve içeceği bitti

Peker'in evine silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Peker'in evine silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İlber Ortaylı'dan AKP'li Mustafa Şen'e: Küstah edepsiz

İlber Ortaylı'dan AKP'li Mustafa Şen'e: Küstah edepsiz

“Bir gece ansızın gelebiliriz” demişti! Erdoğan: "Toprak verebiliriz"

“Bir gece ansızın gelebiliriz” demişti! Erdoğan:

Turhan Çömez: Erol Olçok’un otopsi raporunu gördüm

Turhan Çömez: Erol Olçok’un otopsi raporunu gördüm
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:42:02