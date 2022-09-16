Hocaefendi’den ‘dava arkadaşı ve dostu’ Ali Kervancı için taziye mesajı











İşte taziye mesajının tam metni

Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde 85 yaşında ruhunun ufkuna yürüyen Ali Kervancı için kadim dostu ve dava arkadaşı Fethullah Gülen Hocaefendi bir taziye yayınladı. Herkülnağme sosyal medya hesabından paylaşılan taziyede Hocaefendi, Kervancı Abi için ‘vefâkar ve fedakâr kadim dost’ deyip, ”Tanıdığım günden beri Hazreti Osman’ı (r.a.) hatırlatan sehâvetine, vefasına, samimiyetine ve hiç tükenmeyen hizmet aşkına şahit olduğum bu kıymetli insan, yürüdüğü yoldan milim sapmadan istikametini hep korudu.” cümlelerini kullandı.