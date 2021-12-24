Reuters: Kamu bankaları, Erdoğan'ın açıklaması sonrası yüklü miktarda dolar sattı

Ajansın, dört farklı yetkiliye dayandırdığı haberine göre satışlar, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde sadece Pazartesi ve Salı günü yaşanan 6 milyar dolarlık düşüşle eşzamanlı gerçekleşti.



Bir bankanın baş danışmanının Reuters'a aktardığına göre kamu bankalarının sadece Pazartesi ve Salı günü yaptığı müdahale 3 milyar doları buldu.



Reuters'ın ulaştığı Ziraat Bank, Vakif Bank ve Halk Bank, konuyla ilgili henüz yorum yapmadı. Merkez Bankası tarafından da bir açıklama paylaşılmadı.



Resmi verilere göre Merkez Bankası'nın bir önceki hafta 21 milyar dolar olan net döviz rezervleri geçen hafta 12 milyar dolara düştü.



Erdoğan'ın Pazartesi akşamı kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, TL mevduat hesaplarının getirisinin döviz getirisi altında kalması durumunda aradaki farkın vatandaşlara ödeneceğini duyurmuştu.



Bu açıklamadan sonra TL hafta boyunca yaklaşık yüzde 50 değer kazandı.



Ajansın hükümet yetkililerine dayandırdığı bir başka haberde, ekonomi yönetiminin dolar hedefini 9'lar civarında belirlediği ancak "birkaç ay daha" 12 - 14 seviyesinde olmasının beklendiği kaydedildi.