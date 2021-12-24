Samanyolu Haber /Ekonomi / Reuters: Kamu bankaları, Erdoğan'ın açıklaması sonrası yüklü miktarda dolar sattı /24 Aralık 2021 07:52

Reuters: Kamu bankaları, Erdoğan'ın açıklaması sonrası yüklü miktarda dolar sattı

Reuters haber ajansı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kur korumalı TL vadeli mevduat açıklaması sonrası kamu bankalarının, yüklü miktarlarda dolar satışı yaparak Türk Lirası'nın değer kazanmasına destek olduklarını bildiriyor.

SHABER3.COM

Ajansın, dört farklı yetkiliye dayandırdığı haberine göre satışlar, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde sadece Pazartesi ve Salı günü yaşanan 6 milyar dolarlık düşüşle eşzamanlı gerçekleşti.

Bir bankanın baş danışmanının Reuters'a aktardığına göre kamu bankalarının sadece Pazartesi ve Salı günü yaptığı müdahale 3 milyar doları buldu.

Reuters'ın ulaştığı Ziraat Bank, Vakif Bank ve Halk Bank, konuyla ilgili henüz yorum yapmadı. Merkez Bankası tarafından da bir açıklama paylaşılmadı.

Resmi verilere göre Merkez Bankası'nın bir önceki hafta 21 milyar dolar olan net döviz rezervleri geçen hafta 12 milyar dolara düştü.

Erdoğan'ın Pazartesi akşamı kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, TL mevduat hesaplarının getirisinin döviz getirisi altında kalması durumunda aradaki farkın vatandaşlara ödeneceğini duyurmuştu.

Bu açıklamadan sonra TL hafta boyunca yaklaşık yüzde 50 değer kazandı.

Ajansın hükümet yetkililerine dayandırdığı bir başka haberde, ekonomi yönetiminin dolar hedefini 9'lar civarında belirlediği ancak "birkaç ay daha" 12 - 14 seviyesinde olmasının beklendiği kaydedildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Reuters: Kamu bankaları, Erdoğan'ın açıklaması sonrası... Sonraki Haber >>

Putin: Merkez Bankası'nın işine karışırsam sonumuz Türkiye gibi olur

Putin: Merkez Bankası'nın işine karışırsam sonumuz Türkiye gibi olur

Maliiye Bakanlığı'nda o gece neler yaşandı?

Maliiye Bakanlığı'nda o gece neler yaşandı?

Bakan Nebati'nin 'Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır' sözleri halka soruldu

Bakan Nebati'nin 'Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır' sözleri halka soruldu

Başkandan tepki çeken sözler

Başkandan tepki çeken sözler

Öğrencisini öldüresiye döven öğretmen serbest bırakıldı

Öğrencisini öldüresiye döven öğretmen serbest bırakıldı

Ekonomide dönen dolabı açıkladı

Ekonomide dönen dolabı açıkladı

Resmen Erdoğan, halkı aldatmak üzere bir operasyon yaptı

Resmen Erdoğan, halkı aldatmak üzere bir operasyon yaptı

Erdoğan'ı Sarayında ziyaret eden hahamlar, sağlığı için dua etti

Erdoğan'ı Sarayında ziyaret eden hahamlar, sağlığı için dua etti

Dövize endeksli TL mevduat planı boş

Dövize endeksli TL mevduat planı boş

Susurluk hükümlüsünün öldürüldüğü çatışmanın görüntüsü ortaya çıktı

Susurluk hükümlüsünün öldürüldüğü çatışmanın görüntüsü ortaya çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
07:23:37