Reuters: Türkiye sahip olmadığı parayı harcıyor

Reuters haber ajansı, AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep T. Erdoğan’ın faizleri kesinlikle yükseltmeyeceğine dair konuşma yapmasından dakikalar önce, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın Türk Lirasını desteklemek için dolar satmasını “Türkiye sahip olmadığı parayı harcıyor” başlıklı bir analizle eleştirdi.







Dasha Afanasieva imzalı haber analizde Merkez Bankasının net rezervinin Kasım ayı itibarıyla bir önceki aya göre 28 milyar dolardan 25 milyar dolara düştüğünü, ancak yerel bankalarla yapılmış olan 48 milyar dolar değerindeki swaplar (takas) hesaplandığında rezervlerin ekside bulunduğu hatırlatıldı.





Merkez Bankası’nın dolar satarak TL’nin değerinin düşmesini engellemeye çalışması, analizde şu ifadelerle eleştirildi: “Bu, liranın bu yıl dolar karşısında %40’tan fazla düşmesine neden olan Erdoğan’ın aşırı gevşek para politikasını desteklemek için hatalı bir hamle. Para birimini desteklemek, Türkiye’nin hiperenflasyona düşüşünü yavaşlatabilir, ancak ülkenin dolar rezervi tükenme riskiyle karşı karşıya. Merkez Bankası, 2019-2020 yıllarında lirayı sabitlemek için 128 milyar dolar sattı ve yine de faiz oranlarını yükseltmek zorunda kaldı. Net rezervler Ağustos 2020’de 28 milyar dolar iken, sadece beş ay sonra 2003’ten bu yana en düşük rakam olan 11 milyar dolara düştü. Rezervler ne kadar düşük olursa, devalüasyon o kadar olası hale gelir. Erdonomi pahalı bir uğraştır.”