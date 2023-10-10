Samanyolu Haber /Gündem / Reza Zarrab’ın babası İstanbul'da hayatını kaybetti /10 Ekim 2023 10:25

Reza Zarrab’ın babası İstanbul'da hayatını kaybetti

Reza Zarrab’ın İstanbul'da yaşayan babası Hüseyin Zarrab hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

ABD’de 4 ayrı suçtan 75 yıl hapis istemiyle tutuklandıktan sonra itirafçı olan İran asıllı Türk vatandaşı Reza Zarrab’ın babası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının kilit isimlerinden olan ve 22 Mart 2016’da kara para aklama suçlamasıyla ABD’de tutuklanan ardından itirafçı olduktan sonra serbest kalan Reza Zarrab’ın babası Hüseyin Zarrab’ın öldüğünü belirtti.

Haberi köşesinden duyuran gazeteci İsmail Saymaz, “Bir vakitler İran’ın en güçlü adamlarından gösterilen, eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’ın arkadaşı Hüseyin Zarrab, Kapalıçarşı’da kuyumcuydu. İran’ın ambargoyu delmek için kurduğu altın ticaretine dayalı kayıt dışı ekonominin esas unsuruydu. Zarrab, oğlunun ABD’de sanık olarak yargılandığı mahkemede savcı ile anlaşarak, itirafçı tanık olmayı kabul etmişti. Dubai’deki döviz bürosu üzerinden ekonomik yaptırımları deldiği gerekçesiyle verilen cezayı yüzde 70 oranında düşürmüştü. Ancak cezayı ödemeden öldü diye yazdı.
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