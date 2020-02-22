Samanyolu Haber /Gündem / Reza Zarrab’ın köşk davasında flaş gelişme /22 Şubat 2020 13:22

Reza Zarrab’ın köşk davasında flaş gelişme

İstanbul Kandilli'deki köşkünde, izinsiz inşat yaptıran Reza Zarrab ile inşaatı yapan Firuz Akın Han'ın yargılandığı dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya girdi. Köşke fazladan yaşam alanı katıldığının kaydedildiği raporda, köşkteki inşaatın estetik değerlerden yoksun olduğu ve görüntü kirliliğine neden olduğu belirtildi.

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İstanbul Kandilli’deki korunması gereken kültür varlığı olarak tescilli köşkte, izinsiz inşai ve fiziki müdahale yaptırdığı iddiasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski CHP’li meclis üyesi Hüseyin Sağ’ın şikayeti üzerine, Reza Zarrab ile inşaatı yapan Firuz Akın Han’ın, “imar kirliliğine neden olma” ve “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet” suçlarından 10’ar yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava kapsamında köşkte keşif yapılmıştı.

ALANIN GENİŞLETİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ
Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava kapsamında köşkte yapılan keşfin raporu dosyaya girdi. Köşkte 3 kişilik heyet ile yapılan keşif sonucu hazırlanan raporda, köşkün ön cephesindeki zemine beton dökülerek, duvar yapıldığının tespit edildiği belirtildi.


Köşkün çeşitli katlarına ilaveler yapılarak alanın genişletildiğinin kaydedildiği raporda, kat yüksekliklerinin de değiştirildiği vurgulandı. Raporda, “2. bodrum katın büyütülerek 1. bodrum kat ile birleştirildiği” ifade edildi.

‘GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLUYOR’
Köşkün ana yapısında ruhsata aykırılıkların bulunduğunun anlatıldığı raporda, “2863 sayılı yasa hükümlerine göre kültür ve tabiat varlıklarını koruma alanlarında olan taşınmazda, sit şartlarına aykırı olarak inşai ve fiziki müdahalede bulunulduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yerlerinde yapılan incelemede suça konu taşınmazın emsal fazlalığı proje hilafıyla aynı zamanda çarpık kentleşme, mimari ve estetik değerlerden yoksun (betonarme) yapılaşmaya ve bu itibarla aynı zamanda görüntü kirliliğine neden olduğu kanaati hasıl olmaktadır” denildi.

FAZLADAN YAŞAM ALANI KAZANDIRILDI
Öte yandan köşke fazladan kapalı alan kazandırıldığının belirtildiği raporda, yapılan inşaatlarla fazladan yaşam alanı kazandırıldığının da tespit edildiği belirtildi.
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