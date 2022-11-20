Rishi Sunak Kiev’de: Londra’dan yeni destek paketi

Rishi Sunak, Ukrayna ziyareti sırasında hava savunmasının güçlendirilmesi konusunda yardım sözü verdi.







Londra, insansız hava araçlarıyla mücadele için Kiev'e 125 uçaksavar gönderecek.





Ukrayna'ya İngiliz askeri yardımının hacmi 3 milyar sterlini aştı. Kiev'e gelen İngiltere Başbakanı Rishi Sunak tarafından açıklanan yeni yardım paketi Zelenski’yi memnun etti.





Sunak, İngiltere'nin "gereken barış ve güvenliği sağlayana kadar" Ukrayna'ya yardım sağlamaya devam edeceğini vurguladı.





Zelenskiy görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile yaptığımız görüşmede Ukrayna ve Avrupa enerji güvenliğini koruma fırsatlarımızı tartıştık. Ayrıca Ukrayna hava sahasının korunması ve savunma iş birliğimizden bahsettik. Görüşmede diplomatik durum ve barış için ortak uluslararası çabalar da ayrıntılı olarak ele alındı. Ukrayna'nın ilkeli desteği ve müzakerelerdeki maksimum yapıcılığı için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.





İngiltere Başbakanı Sunak ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İngiltere özgürlük için savaşmanın ne demek olduğunu biliyor. Sonuna kadar yanınızdayız" ifadelerini kullandı.





Samanyoluhaber / Ukrayna