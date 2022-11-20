Samanyolu Haber /Gündem / AKP, İYİ Parti'nin ardından Saadet'e kanca attı: 'Bu işi bitirelim' /20 Kasım 2022 13:29

AKP, İYİ Parti'nin ardından Saadet'e kanca attı: 'Bu işi bitirelim'

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AKP ekibinin yurtdışında Saadet Partisi Nürnberg teşkilatını da ziyaret ettiğini yazdı. Heyetin, Saadet Partisi teşkilatına, “Cumhurbaşkanımızın oy oranı yüzde 45’i aşıyor, siz de desteğinizi gösterin bu işi bitirelim” dediğini belirtti.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen günlerde İYİ Parti'ye yaptığı, "Temenni ederiz bir dönüşüm yaparak gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir" çağrısı gündemdeki yerini koruyor. 

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Akşener’in aday talebi…" başlıklı yazısında, "Nitekim AK Parti eski yöntemin fayda getirmediğini fark edince, yeni bir ekiple yola çıkmaya çalıştı. Yakın geçmişe kadar şeytanlaştırdığı birçok kesimle ilişki dozunu yeniden düzenlemenin ötesinde temas kurmaktan da kaçınmadı. Buna son olarak İYİ Parti’ye yönelik çağrı da eklendi" değerlendirmesinde bulundu. 

Sarıkaya aynı yazısında, sön dönemde siyasi partilerin sivil toplum örgütleri ile görüşmelerini yoğunlaştırdıklarına dikkat çekti, bu çalışmaların özellikle yurtdışında yaygın olduğunu belirtti. 

Sarıkaya, yurtdışı kulisleri hakkında bir başka bilgi de aktardı. AKP heyetinin yurtdışında Saadet Partisi Nürnberg teşkilatını da ziyaret ettiğini yazdı. Sarıkaya'nın yazısına göre, ziyaret sırasında iki parti yetkilileri arasında şöyle bir konuşma geçti: 

"SİZ DE DESTEĞİNİZİ GÖSTERİN BU İŞİ BİTİRELİM"
"Nitekim, son dönem partiler oy kullanma hakkına sahip vatandaşlarının yurt dışında yoğun yaşadığı ülkeleri ziyarete başladı.

Bunlardan biri de AK Parti bir heyeti olmuş; Almanya’nın Bavyera Eyaletinin tarihi kenti Nürnberg’i ziyaret etmiş…

Dikkat çeken AK Parti heyetinin Saadet Partisi’nin Nürnberg teşkilatını da ziyareti.

Almanya ziyaretinde SP lideri Karamollaoğlu’na eşlik eden Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, dün sohbetimizde aktardı.

AK Parti heyeti, 'Cumhurbaşkanımızın oy oranı yüzde 45’i aşıyor, siz de desteğinizi gösterin bu işi bitirelim' deyince, SP teşkilatı parti programlarını çıkarıp SP’nin parlamenter sistemi arzu ettiğini anımsatmış ve 'Siz bizim adayı destekleyin' yanıtını vermiş.

Konu da bu noktada kapanmış.

Aktarıldığına göre partiler, yurt dışı temaslarında parti teşkilatlarıyla kalmayıp, sivil toplum kuruluşlarına çok daha fazla yer ayırmış."

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