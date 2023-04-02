Samanyolu Haber /Gündem / Riyad’dan Esed’e davet gidiyor /02 Nisan 2023 18:04

Riyad’dan Esed’e davet gidiyor

On yılı aşkın bir süredir iç savaşın içinde olan Suriye ile ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

SHABER3.COM

Reuters: Suudi Arabistan Suriye'yi Arap Birliği zirvesine davet edecek


   
Suudi Arabistan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı Arap Birliği liderler zirvesine davet edeceği bildirildi.

DIŞ HABERLER

02.04.2023
Reuters'e demeç veren kaynaklar, Suudi Arabistan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'i Riyad'ın Mayıs ayında ev sahipliği yapacağı Arap Birliği zirvesine davet etmeyi planladığını söyledi.

Kaynaklar, Suudi Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan'ın önümüzdeki haftalarda Şam'a giderek Esad'a 19 Mayıs'ta yapılması planlanan zirveye resmi bir davette bulunacağını söyledi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Sözcüsü Gamal Roshdy, örgütün Arap ülkeleri arasındaki ikili düzeydeki her hareketten haberdar olmadığını belirterek, "Varsayılan ziyaret hakkında önceden bilgilendirilmemiz gerekmiyor" açıklamasında bulundu.

Reuters, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'in Arap Birliği zirvesine katılımının, Suriye'nin örgütten çekildiği 2011'den bu yana "Arap dünyasındaki en önemli gelişme" olarak ifade etti. Riyad ve Şam yönetimlerinin, Ramazan ayından sonra karşılıklı olarak büyükelçiliklerini yeniden açma konusunda anlaşmaya vardıkları iddia edilmişti.

Öte yandan, Arap Birliği'nin en etkili üyelerinden Mısır da Suriye yönetimiyle temaslarını yeniden başlattı. Suriye ve Mısır'ın dışişleri bakanları dün Kahire'de bir araya gelirken, karşılıklı yapılan açıklamalarda "iş birliğini güçlendirme" mesajları dikkat çekmişti.

Mısır ve Suudi Arabistan'ın Suriye yönetimiyle ilişkileri yeniden tesis ederek, ülkenin Arap Birliği'ne geri dönmesini sağlamayı amaçladıkları bildirildi. Diğer bir yandan da, Suudi Arabistan ile İran yönetimi arasındaki yakınlaşma Orta Doğu'daki dengelerin yeniden kurulmaya başlandığını gösteriyor.
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