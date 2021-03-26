Samanyolu Haber /Dünya / Robert Koch Enstitüsü'nden kritik uyarı /26 Mart 2021 19:20

Robert Koch Enstitüsü'nden kritik uyarı

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar H. Wieler, salgında virüsün yayılması engellenmezse günlük vaka sayılarının 100 bini bulabileceğini açıkladı.

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Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını tüm hızıyla sürüyor. Birçok ülkede olduğu gibi Almanya’da da corona virüsü salgınında vaka ve can kayıplarındaki artış sürüyor.

Ülkede faaliyet gösteren Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar H. Wieler, basın mensuplarına yaptığı açıklamada salgında virüsün yayılmasının engellenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Günlük vaka sayısı 100 bini bulabilir” ifadelerini kullandı.

HÜKÜMETTEN RUS AŞISINA YEŞİL IŞIK

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in sözcüsü Steffen Seibert, Almanya’nın, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanması durumunda Rusya tarafından üretilen Sputnik V aşısını kullanmaya açık olduğunu ifade etti.

Seibert, “EMA onayı, aşıyı Avrupa’daki aşılama kampanyalarında kullanma fırsatı sağlayacak ve bu durumda Almanya için de dikkate alınmaya değer olacaktır” dedi.

ALMANYA’DA SON DURUM

Almanya’da son açıklanan verilere göre, 2 milyon 732 bin 130 kişide corona virüsü tespit edildi. Ülkede toplam 76 bin 116 kişinin hayatını kaybettiği, 2 milyon 467 bin 600 kişinin de virüsü yenerek iyileştiği açıklandı.

Almanya Sağlık Bakanlığı, ülkede 188 bin 414 aktif vaka bulunduğunu ve bunlardan 3 bin 209unun durumunun ciddi olduğunu açıkladı.
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