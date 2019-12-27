Roboski töreni için sıkı güvenlik önlemleri alındı

Roboski katliamının 8’nci yıldönümü dolayısıyla yapılacak anma etkinliği öncesi köyün etrafı askeri araçlarla çevrilerek ablukaya alındı.



Şırnak’ın Uludere ilçesinde Roboski köyünden 28 Aralık 2011 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçaklarının bombardımanı ile katledilen 34 sivilin katledilişlerinin 8’inci yılında anma etkinliği düzenlenecek.





Yarın saat 13.00’te mezarlıkta yapılacak anmaya Hakların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve beraberindeki heyet katılacak. Anma öncesi akşam saatlerinde köyün etrafında zırhlı araçların konuşlandığı ve TOMA’lar ile köye girişlerin engellendiği, anmanın yapılacağı mezarlık çevresine de TOMA ve zırhlı araçların yerleştirilerek ablukaya alındığı öğrenildi.





NE OLMUŞTU?





Roboski köyünde 28 Aralık 2011 gecesi saat 21.39 ile 22.24 arasında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak sınırından geçen köylülere 4 bomba atıldı. Grupta çocukların da olduğu 38 köylü ve en az 50 katır bulunuyordu. Bombardıman sonucu 34 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden 19’u, 18 yaşından küçüktü. Hayatını kaybedenlerin yarısından fazlası Encu ailesindendi. Katliam, gece boyunca ve sabah saatlerinde haber kanallarında yer almadı. Ana akım medya, ertesi gün Genelkurmay Başkanlığının resmi sitesinde yayımlanan duyuruya kadar konuya yer vermedi. Ölenlerin bedeni yanık ve parçalanmış haldeydi. Köylüler kendi cenazelerini kendileri taşımak zorunda kaldı. Battaniyelere sarılmış cenazeler katırlarla kilometrelerce taşındı.