Samanyolu Haber /Gündem / ROK uçuyor: "Devreye girseydim CHP İstanbul ve Ankara'yı alamazdı…" /30 Ocak 2023 15:00

ROK uçuyor: "Devreye girseydim CHP İstanbul ve Ankara'yı alamazdı…"

Yorumcu ve yazar Rasim Ozan Kütahyalı'dan şaşırtan bir çıkış geldi. AKP'nin büyük yenilgi yaşadığı yerel seçimler için konuşan Kütahyalı, "İnanmadığım şekilde devreye girseydim, İstanbul ve Ankara’yı CHP alamazdı" dedi.

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Yorumcu ve yazar Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol isimli programda Lale Orta'nın Merkez Hakem Kurulu Başkanı olmasından sonra gündeme gelen iddiaları yorumlarken yerel seçimlerle ilgili de ilginç bir iddiada bulundu. Kütahyalı, "devreye girmesi" halinde İstanbul ve Ankara’yı, "CHP’nin alamayacağını" savundu.

Kütahyalı, şu ifadeleri kullandı:

“Ben inanmadığım şeyi yapsaydım, inanmadığım şekilde devreye girseydim, İstanbul ve Ankara’yı CHP alamazdı. Tamam mı! Bunu da söylüyorum, bunu da herkes bilir. İstanbul ve Ankara’da iktidar değişmezdi. Net!”

Kütahyalı'nın sözleri üzerine spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, "Ne alakası var bunun iktidarla?" diye araya girerken, sunucu Ertem Şener de, "Konuyu kapatalım" dedi.



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