ROK'un menajerinden şok paylaşım: Bu herifle adım anılmasın!

"Rasim Ozan’ın hesabı ve benim hesabım geçici olarak hacklendi ve bizimle alakası olmayan terbiyesiz bir mesaj atıldı. Şimdi hesapta kontrolü sağladım. Bu mesaj gerçek Sefa Düzenli tarafından atılmaktadır. Tüm takipçilerimizden özür dileriz. Hackerlarla ilgili gereğini yapacağız."













Spor programı yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın menajeri Sefa Düzenli, sosyal medya hesabından zehir zemberek bir mesaj paylaşarak Kütahyalı ile yollarını ayırdığını duyurdu. Düzenli kısa sürede mesajı sildi."Bu herifle bundan sonra adım anılmasın" diyen Düzenli, Kütahyalı için "Karakteri ve ahlakı olmayan insan" dedi.Düzenli aynı mesajı Rasim Ozan Kütahyalı'nın kişisel hesabından da paylaştı ancak kısa süre sonra iki mesajı da sildi. Daha sonra Kütahyalı'nın hesabından şu mesaj paylaşıldı: