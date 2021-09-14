Afyon'daki tecavüz skandalının zanlılarından bir polis çoktan intihar etti

Mağduriyeti Anayasa Mahkemesi kararı tescillenen ve tazminata hükmedilen A.A, Afyon Emniyetindeki dehşet veren olayı anlatırken tecavüzcünün yanısıra işkenceci bir başkomiserden de bahsetmişti. O başkomiser Arif Alpaslan, gözaltına alıp işkence ettirdiği Cemaat mensubu 48 kişinin yüz binlerce lira değerindeki döviz ve altınını zimmetine geçirdiği için de suçlanıyordu. Alpaslan'ın hırsızlığı ortaya çıkınca açığa alınırken bir gün sonra 14 Ekim 2019 tarihinde intihar etti.





İntihar eden işkence ve hırsızlık zanlısı Arif Alpaslan





Soruşturma evrakına göre Afyon Savcılığı, TEM Şube Müdürlüğüne ait 202 tahkikat evrakı üzerinden yaptığı incelemede toplamda 208 bin 760 TL, 44 bin 927 dolar, 8 bin 555 euro, 15 Riyal, 15 çeyrek altın, 2 gram altın, 1 yarım altın, 1 Cumhuriyet altını ve 6 bin TL’lik senedi adli emanete veya sahiplerine teslim edildiğine dair herhangi bir evraka ulaşamadığını belirtmiş ve bununla ilgili beş polisi suçlamıştı. Alpaslan'ın intiharı üzerine suç tamamen onun üzerine yıkılarak hırsızlık yaptığı öne sürülen diğer 4 polis hakkındaki soruşturmayı kapatmıştı.















Dün ortaya çıkan KHK'lı memur A.A'nın ifadelerinde Arif Alpaslan'ın işkenceleri şöyle geçiyordu:





“…koridorlar boştu benim geldiğimi söylemeleri üzerine [A.] Başkomiser (Arif Alparslan) olarak bildiğim kişi ile kendilerini tanımadığım 7-8 sivil kişi beni aralarına aldılar, yumruk ve tekme ile beni dövmeye başladılar. Ben 2014 yılında kulağımdan ameliyat olmuştum, kulağıma vurmamalarını söyledim ancak beni dinlemediler.







“30 GÜN BİZİMLESİN, COP…”





Daha sonra odada bulunan ve asker olduğunu sonradan öğrendiğim genç bir çocuğu bana gösterdiler ve tanıyıp tanımadığımı sordular. Tanımadığımı söylemem üzerine ‘bunu tanıyacaksın’ diyerek tekrar dövmeye başladılar. Daha sonra başıma keten bir çuval geçirdiler. Sıcakta çuval içerisinde 10-15 dakika beklettiler. Sonra başka bir odaya aldılar. Burada alt kıyafetimi yani pantolonumu ve iç çamaşırımı çıkardılar. Bir koltuğun önünde kafamı öne doğru eğdiler. Sonradan isminin [B.] olduğunu öğrendiğim uzun boylu kır saçlı iri yarı olan bir polis cinsel organını çıkararak benim makatıma sokmaya çalıştı. Diğer polis memurları bunu seyrettiler. Görevlilerden bir tanesi bu durumu cep telefonu ile çekti. Bana gösterdikleri çocuğu kast ederek ‘bu çocuğu tanıyacaksın’ dediler ben tanımadığımı söyledim. ‘Tanımazsan 30 gün bizimlesin yarın da makatına cop sokacağız’ dediler.





“AMELİYATLI KULAĞIMA 50-60 KEZ TOKAT ATTI”





Buradan çıkarıp karanlık bir odaya götürdüler başıma çuval geçirip yarım saat kadar burada beklettiler. Daha sonra koridora alıp 15 dakika kadar yerde çömelterek beklettiler daha sonra bir memur gelerek işlemlerimin bittiğini belirtip Kapalı Spor Salonuna götürmek üzere beni getirdikleri araca bindirdiler, araç içerisinde [A.] Başkomiser ile beni evden alan iki kişi vardı. Araç içerisinde giderken [A.] Başkomiser ile aracın önünde sağ tarafta oturan beyaz saçlı ve top sakallı olan kişi bana ’40 gündür sizin yüzünüzden eve gidemiyoruz’ diyerek sinkaflı küfürler ettiler. Kapalı Spor Salonuna vardığımızda koridorda giderken beni ittirdiler ayrıca [A.] Başkomiser bana çelme takıp yere düşürdü, sırt üstü yatırdı karnımın üzerine oturdu ‘senin hangi kulağın ağrıyor’ diyerek yüzümün her iki tarafına 50-60 kez tokat attı. Ayrıca sinkaflı küfürlerine de devam etti. Son olarak da yüzük bulunan sağ eli ile bir kez alnıma bir kez de dişlerime vurdu dudaklarım patladı, yüzümde darp izleri meydana geldi. Daha sonra oradaki görevlilere ‘bunu kapıya yakın oturtun biz her gün gelip bunu döveceğiz’ dedi. İki – üç gün burada kaldım, gelen giden olmadı.





“EŞİN BAŞKALARININ ALTINDA YATAR, 25 YIL HAPİS YATARSIN”





Pazar günü akşam beni tekrar alıp TEM Şubeye götürdüler, koridorda [T.] Müdür, [A.] Başkomiser, [M.A.] ve [B.] isimli polis memuru ile birlikte kim olduklarını bilmediğim toplamda 8-9 kişi vardı. [B.] isimli polisin elinde cop vardı, cop ile kaba etlerime vurmaya başladılar, ellerim ters kelepçeli idi, [T.] Müdür dışında diğerleri de yumruk ve tekme ile rastgele her yerime vurdular. [T.] Müdür bu sırada bizi seyrediyordu, sonra [T.] Müdür’ün odasına götürdüler, burada da 8-9 kişi copla ve elleri ile beni tekrar dövmeye başladılar, pantolonum bu arada düştü copla kaba etlerime vurdular ve çok acıdı, [T.] Müdür, daha önce gösterdikleri çocuğu kast ederek ‘bunu tanıyacaksın 30 gün buradasın, ben karışmam her gün döverler seni’ dedi...



