Samanyolu Haber /Dünya / Romanya 40 Rus diplomat ve büyükelçilik çalışanını sınır dışı etti /02 Temmuz 2023 13:07

Romanya 40 Rus diplomat ve büyükelçilik çalışanını sınır dışı etti

Ukrayna'nın Şubat 2022'de işgal edilmesinin hemen sonrasında Romanya 11 Rus diplomatı sınır dışı etmişti. Bükreş tarafından alınan yeni sınır dışı kararı ise Rusya Büyükelçiliği'ndeki personel sayısının yarıdan fazla azalmasına neden oldu

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Euronews'te yer alan habere göre Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya ile arasındaki ilişkiler kötüleşen Romanya, 40 Rus diplomat ve büyükelçilik personelini sınır dışı etti.

Personel ve aileleri Rus yetkililer tarafından organize edilen özel bir uçakla Bükreş'ten ayrıldı.

Ukrayna'nın Şubat 2022'de işgal edilmesinin hemen sonrasında Romanya 11 Rus diplomatı sınır dışı etmişti. Bükreş tarafından alınan yeni sınır dışı kararı ise Rusya Büyükelçiliği'ndeki personel sayısının yarıdan fazla azalmasına neden oldu.

Romanya, 1989'da diktatör Nikolay Çavuşesku bir devrimle devrilene kadar komünist bir devletti ancak aynı yıl dağılan Sovyetler Birliği'nin hiçbir zaman bir parçası olmadı.
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