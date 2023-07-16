Romanya, Halidini gözyaşları ile ebediyete uğurladı

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Romanya’da yaptığı sosyal yardım faaliyetleri ile bilinen Tuna Vakfı’nın kurucuları arasında yer alan Ştefan Halit Piseau, vakfın kurban ve yardım etkinliklerinde koşturması ile tanınıyordu. Rahatsızlandıktan sonra hastaneye kaldırılırken oğlu İsa’ya mesaj yazan Piseau, son mesajında “Herkese hakkımı helal ettim.” dedi.





ÇOK YARDIMSEVER BİR İNSANDI

Yaklaşık 20 yıldır kendisiyle yakın dostluğu olduğunu söyleyen bir öğretmen arkadaşı, “Çok yardımsever bir insandı. Yaptığı yardımların da bilinmesini istemezdi. Her gün yaşlı bir komşusunu diyalize götürüyordu. Kalp krizi geçirdiği gün bile o yaşlı komşusunu diyalize götürmesi için oğluna mesaj yazmıştı. Can dostumdu. Hayatımın yarısını kaybetmiş gibiyim” değerlendirmesini yaptı.





TÜRKİYELİ MUHACİRLERİN YANINA DEFNEDİLDİ

Hayatının ilk döneminde profesyonel futbol oynayan, mütevazı gönül insanı Halit Pisau, daha sonra işadamı olarak hayatını idame ettiriyordu. Geçtiğimiz yıllarda vefat eden Türkiyeli muhacirlerle yan yana defnedilen Halid’i, son vazifesinde ailesi ve her kesimden dostları yalnız bırakmadı. İki çocuk babası olan Pisau, Bükreş Voluntari mezarlığında kılınan cenaze namazından sonra dua ve gözyaşları ile toprağa verildi.